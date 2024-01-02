 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya 2023'te turizmde tüm zamanların rekorunu kırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya 2023'te turizmde tüm zamanların rekorunu kırdı

Antalya, 2023 yılında turizmde tüm zamanların rekorunu kırdı. Kent, dış hatlardan 15 milyondan fazla yolcu girişiyle tarihin en yüksek turist sayısına ulaştı. Ayrıca sadece aralık ayında da tüm zamanların en iyi performansını sergiledi. Rusya ve Almanya, en çok ziyaretçi gönderen ülkeler oldu.

Antalya 2023\'te turizmde tüm zamanların rekorunu kırdı
02.01.2024 - 12:01,  Güncelleme: 12:03
Abone Ol

ANTALYA 2023 yılında turizmde tüm zamanların rekorunu kırdı. Kente 2023 yılında dış hatlardan 15 milyondan fazla yolcu giriş yaptı.

Antalya'da, 15 milyon 280 bin turistin geldiği 2019 yılındaki tüm zamanların rekoru, 2023 yılında 15 milyon 689 bin 258 turist sayısıyla kırıldı. 2023, Antalya turizm tarihinde tüm zamanların en çok yabancı turist sayısına ulaşılan yılı oldu.

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak- 31 Aralık 2023 tarihleri arasında gelen 15 milyon 689 bin 258 turist sayısıyla Antalya, 13 milyon 508 bin 632 turistin geldiği 2022 yılına göre yüzde 16 artış gösterdi. Daha önceki tüm zamanların rekoru olan 15 milyon 280 bin 763 turistin geldiği 2019 yılına göre de yüzde 3'lük artış yaşandı. 31 Aralık itibarıyla 2023 yılı turizmde yeni rekor yılı oldu.

EN İYİ ARALIK

Sadece aralık ayı dikkate alındığında 2023 yılı yine tüm zamanların en iyi aralık ayı olarak kayıtlara geçti. 2019 yılının aralık ayında giriş sayısı 243 bin 56, 2022 yılının aralık ayında giriş sayısı 295 bin 783 olurken, Aralık 2023 giriş sayısı ise 317 bin 474 olarak gerçekleşti.

RUS VE ALMANLAR İLK SIRADA

Antalya 2023 yılında, 3 milyon 461 bin 762 kişi ve yüzde 14,10'luk artış oranıyla en çok Rusya'dan ziyaretçi ağırladı. Rusları 3 milyon 363 bin 510 kişi ve yüzde 19'luk artış ile Almanya, 1 milyon 318 bin 215 turist sayısı ve yüzde 14,85'lik artış ile İngiltere, 1 milyon 68 bin 150 turist sayısı ve yüzde 39,60'lık artış ile Polonya takip etti. Antalya'ya en çok ziyaretçi gönderen 10 ülke arasında sırasıyla Hollanda, Kazakistan, Romanya, Çek Cumhuriyeti, İsrail ve Ukrayna yer aldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Antalya, Aralık, turist, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya 2023'te turizmde tüm zamanların rekorunu kırdı - Son Dakika


12:25
Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'dan ayrılıyor Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'dan ayrılıyor
12:24
Tokyo Havalimanı'nda pistte bulunan bir uçak yanıyor! İçeride çok sayıda yolcu ve mürettebat olduğu söyleniyor. Tokyo Havalimanı'nda pistte bulunan bir uçak yanıyor! İçeride çok sayıda yolcu ve mürettebat olduğu söyleniyor.
11:41
Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor
11:41
Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları
11:29
Survivor All Star'da Poyraz ve Turabi arasında ilk oyunda kavga çıktı Survivor All Star'da Poyraz ve Turabi arasında ilk oyunda kavga çıktı
11:18
Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atmıştı! Tutuklanan gencin ifadesi ortaya çıktı Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atmıştı! Tutuklanan gencin ifadesi ortaya çıktı
11:11
İsrail casuslarına İstanbul merkezli 8 ilde operasyon! 33 kişi yakalandı İsrail casuslarına İstanbul merkezli 8 ilde operasyon! 33 kişi yakalandı
11:01
31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak 31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak

Son Dakika
12:25 Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'dan ayrılıyor
12:24 Tokyo Havalimanı'nda pistte bulunan bir uçak yanıyor! İçeride çok sayıda yolcu ve mürettebat olduğu söyleniyor.
11:41 Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor
11:41 Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları
11:29 Survivor All Star'da Poyraz ve Turabi arasında ilk oyunda kavga çıktı
11:18 Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atmıştı! Tutuklanan gencin ifadesi ortaya çıktı
11:11 İsrail casuslarına İstanbul merkezli 8 ilde operasyon! 33 kişi yakalandı
11:01 31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak
10:53 21 ay sonra bir ilk! Bitcoin 45 bin doları aştı
10:48 Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 12:39:23. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya 2023'te turizmde tüm zamanların rekorunu kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement