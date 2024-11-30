Antalya Açıklarında 4.8 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya Açıklarında 4.8 Büyüklüğünde Deprem

Akdeniz'de meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında hissedildi. Depremin ardından bazı vatandaşlar korkuyla evlerini terk etti. Yetkililer şu ana kadar olumsuz bir durumun olmadığını bildirdi.

30.11.2024 00:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1) ANTALYA AKDENİZ'DE 4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AKDENİZ'de Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarındaki deprem, çevrede de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre; Akdeniz'de saat 22.13'te Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinin 74.09 kilometre açığındaki deprem, 34,79 kilometre derinlikte kaydedildi. Deprem Gazipaşa ve Alanya ilçeleri başta olmak üzere çevre ilçelerden de hissedildi. Bazı vatandaşların depremin etkisiyle sokağa çıktıkları görüldü. Depremin ilk belirlemelere göre herhangi bir hasara neden olmadığı öğrenildi.

KORKUYLA EVDEN ÇIKTILAR

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen deprem korkuya neden oldu. Alanya'da depremi hissedenler hızla evlerini terk edip sokağa çıktı. Soğuk havaya rağmen evlerini terk edenlerden bazılarının şortla dışarı çıktığı görüldü. Bir süre dışarıda bekleyenler daha sonra evlerine döndü.

Depremin ardından evden çıkan Tuğçe Kızıl, "Eve yeni gelmiştim. Evdekilerin paniğiyle ne olduğunu anlamadan hissettim. Bir miktar sarstı. Çok uzun sürmedi ama biraz korkuttu" dedi.

OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Gazipaşa ilçemiz açıklarında saat 22.13'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar intikal eden olumsuz bir durum yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Gazipaşa, Güvenlik, 3-sayfa, Akdeniz, Antalya, Deprem, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Açıklarında 4.8 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:40 Halep düştü Muhalifler camilerden ezan okumaya başladı, kamu binalarını ele geçirdi Halep düştü! Muhalifler camilerden ezan okumaya başladı, kamu binalarını ele geçirdi
22:58 Bakan Uraloğlu açıkladı: Özel araçlara kış lastiği zorunluluğu geliyor Bakan Uraloğlu açıkladı: Özel araçlara kış lastiği zorunluluğu geliyor
22:25 Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem
20:37 Suriye’de ’rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor’ iddiası Suriye'de 'rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası
19:29 Cinayetin nasıl örtbas edilmeye çalışıldığını gösteren konuşma “Karşınızda enayi mi var“ Cinayetin nasıl örtbas edilmeye çalışıldığını gösteren konuşma! "Karşınızda enayi mi var?"
09:46 Döviz büroları ve kuyumculardan sahte dolar fırsatçılığı Döviz büroları ve kuyumculardan sahte dolar fırsatçılığı
09:44 Zeynep Casalini’den ’’intihar’’ itirafı Zeynep Casalini'den ''intihar'' itirafı
09:43 Sosyal medya fenomeni, Şükran Günü hindisini tuvalette pişirerek takipçilerini şoke etti Sosyal medya fenomeni, Şükran Günü hindisini tuvalette pişirerek takipçilerini şoke etti
09:42 Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde büyük artışa Erdoğan “dur“ diyebilir Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde büyük artışa Erdoğan "dur" diyebilir
09:37 Prof. Dr. Taşova: Türkiye’de HIV olgusu 4 kat arttı Prof. Dr. Taşova: Türkiye'de HIV olgusu 4 kat arttı
09:33 Warren Buffet’ın mirasının dağıtılması 10 yıl sürecek Warren Buffet'ın mirasının dağıtılması 10 yıl sürecek
09:22 Tek bir takımımız kaybetti: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum Tek bir takımımız kaybetti: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
09:18 Öğrencilerin çiçek ve pasta sürprizi öğretmeni sinirlendirdi Öğrencilerin çiçek ve pasta sürprizi öğretmeni sinirlendirdi
09:10 Okul servis araçları yönetmeliğinde değişiklik Okul servis araçları yönetmeliğinde değişiklik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 00:44:07. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya Açıklarında 4.8 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.