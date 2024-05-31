Antalya Adrasan\'da İçme Suyu Hattı Yenileme Çalışmaları Tamamlandı

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nün Kumluca Adrasan Sahil Caddesi'nde başlattığı içme suyu hattı yenileme çalışmaları, tamamlanma aşamasına geldi. Yenilenen ve güçlenen bin 200 metrelik hat ile yaz aylarında yaşanan su sıkıntıları son bulacak.

Adrasan'da yaz aylarında nüfus artışına bağlı yaşanan su sorunları, ASAT'ın yenileme çalışmaları ile son buluyor. Yaz aylarında su kullanımının artmasıyla ihtiyacı karşılayamayan, çapı yetersiz kalan borular yenileri ile değiştiriliyor. Bin 200 metrelik hattın yenileme çalışmalarında son aşamaya gelindi. Sezon öncesi çalışmaların tamamlanmasından memnun kalan vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

Adrasan yazın susuz kalmayacak

Adrasan Mahallesi'nin ihtiyaç duyduğu içme suyu yatırımlarına devam ettiklerini belirten ASAT Kumluca Şube Müdürü Tarık Tuzcular, "Adrasan mahallemiz yaz aylarında turizmin yoğun yaşandığı, yerli yabancı birçok misafirin ağırlandığı, önemli turistik bölgelerimizden birisi. Yaz aylarında yaşanan bu yoğunluğa bağlı olarak, içme suyu hatlarımızda basınç düşüklüğü yaşıyorduk. Bu yüzden çapı düşük kalan hatlarımızı büyülterek bin 200 metrelik Sahil Caddesi hattımızı, 225 Hdpe borularla değiştiriyoruz. Yazın yaşanabilecek su sıkıntıları bu çalışmalarımız ile çözüme ulaştıracağız. Çalışmalarımızda son aşamaya geldik. İnşallah kısa süre içerisinde kesintisiz bir şekilde su hizmetimizi vereceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin yaşanan sıkıntılara hızlı çözüm üretmesinden memnun olduklarını söyleyen Adrasan Mahallesi Muhtarı Birol Atalay süreç ile ilgili şunları söyledi:

"Mahallemizde içme suyu sıkıntıları daha önceden yoğun bir şekilde yaşanıyordu. Muhittin Böcek Başkan'ımızın göreve gelmesiyle, ASAT'ın yoğun çalışmalarıyla bu sıkıntılarımız giderek azaldı. Neredeyse elli yıllık olan ve eskiyen borular değiştirildi. Sağlıklı suya kavuştuk. Adrasan her geçen yıl nüfusu artan ve yaz aylarında yoğunluk yaşayan bir turistik beldemiz. Kalabalık arttığı zaman, mevcut hatlar ihtiyacı karşılamamaya başladı. Muhittin Böcek Başkan'ımıza yaşadığımız sıkıntıları iletince bizlere hemen sahip çıktı. 'Yaz sezonu başlamadan çalışmalar başlayacak 'diye söz verdi ve sözünü hemen yerine getirdi. Şükürler olsun sezon öncesi güçlendirilen borular ile bu sorunumuz da çözüldü. Allah'ın izniyle bu çalışmalar ile yaz sezonunun çok daha rahat geçeceğine inanıyoruz. Her şey güzel oldu daha da güzel olacak."

"Bizim için büyük proje"

Mahalle sakinleri, yenileme çalışmaları hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Ünal Özbey: "Yaz sezonu gelip kalabalıklar başladığı zaman içme suyumuzda kesintiler yaşıyorduk. Özellikle hafta sonları aşırı bir nüfus artışı yaşıyoruz. Mevcut hatlardan gelen suyumuz haziran, temmuz aylarında artık yetmemeye başlamıştı. Yeni hattın güçlendirilmesiyle inşallah suyumuz kesilmeyecek. Tertemiz sağlıklı suyla buluşmak, depomuzun ve hatlarımızın yenilenmesi, bizleri çok mutlu ediyor. Bizim bölgemiz için bu proje, büyük bir proje. Adrasan'ımızın içme suyu problemini en az 50 yıl ortadan kaldıracak bir proje. Başkanımızın seçimi yeniden kazandığı için mutluyuz. Yeniden göreve gelir gelmez çalışmalara hız verdi sorunumuzu çözdü. Hizmetlerinden dolayı ekibine ve kendisine çok teşekkür ederiz."

-Rahime Özbey: "Yaz aylarında misafirimiz geliyor gidiyor onları ağırlamak bizler için sıkıntı oluyordu. Suyumuz kesildiği zaman çamaşır, bulaşık makinelerimiz çalışmıyor, duşumuzu bile alamıyoruz. Çok şükür şimdi yaz aylarını düşünmeyeceğiz. Artık suyumuza kavuşuyoruz çok mutluyuz. Allah bu hizmeti yapanlardan razı olsun. Muhittin Başkan'ımıza çok teşekkür ederiz."