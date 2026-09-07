Antalya Aksu'da orman yangınına 9 helikopter ve 3 uçakla müdahale ediliyor
Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ekipler yoğun şekilde müdahale ediyor. Yangına 45 arazöz, 275 personel, 9 helikopter ve 3 uçakla havadan ve karadan yapılan çalışmalar devam ediyor.
ANTALYA'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Bölgeden yayılan dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine çok sayıda ekip yönlendirildi. Kara ekiplerinin 45 arazöz, 2 iş makinesi, 275 personel ve yangın işçisiyle karadan başlattığı çalışmalara 9 helikopter ve 3 uçak ile hava desteği de sağlandı. Alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun şekilde sürdürülüyor.
Kaynak: DHA
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