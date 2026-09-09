Antalya Aksu'da orman yangınında kalp krizi geçirip ölen Hasan Kahya toprağa veriliyor - Son Dakika
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Antalya Aksu'da orman yangınında kalp krizi geçirip ölen Hasan Kahya toprağa veriliyor

Antalya Aksu\'da orman yangınında kalp krizi geçirip ölen Hasan Kahya toprağa veriliyor
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Antalya Aksu'daki yangında söndürme çalışmalarına yardım ederken kalp krizi geçirip yaşamını yitiren Hasan Kahya'nın cenazesi, Adli Tıp işlemlerinin ardından mahalle mezarlığında defnedilecek. Yangında 18 ahır etkilenirken, acil ihtiyaçlar için AFAD'dan 2 milyon TL yardım ödeneği talep edildi.

KALP KRİZİ GEÇİRİRKEN YOLU TARİF ETMİŞ

Antalya'nın Aksu ilçesinde 3 gündür devam eden söndürme çalışmalarında dün kalp krizi geçirip yaşamını yitiren Hasan Kahya'nın (53), Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemi tamamlandı. Kahya'nın cenazesini almak için gelen oğlu ve yakınlarının üzgün olduğu gözlendi.

Yangının ilk çıktığı andan itibaren söndürme çalışmalarında görevlilere yardım eden Hasan Kahya'nın, evinin önündeki ahırdaki hayvanlarını güvenli alana taşıdığı, alevlerin yaklaşmasıyla saman balyalarına uçan küllerden tutuşmayı önlemek için sulama amacıyla hortum aradığı sırada fenalaştığı belirtildi. Çevresindekilere kendini iyi hissetmediğini belirten Kahya'nın, o sırada yoldan geçen otomobille mahalleden ana yola götürülürken, sürücüye yol tarifi yaptığı ortaya çıktı. Isparta- Antalya kara yolunda hasta nakil aracına bindirilip özel bir hastaneye götürülen Kahya, burada yaşamını yitirdi. Eşini görünce fenalaşan Gülay Kahya ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

Çiftçilik ve kamyon şoförlüğü yapan Hasan Kahya'nın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. 15 Eylül'de doğum günü olan Kahya'nın cenazesi, yaşadığı mahallenin mezarlığına defnedilecek.

ACİL İHTİYAÇLAR İÇİN 2 MİLYON LİRA TALEP EDİLDİ

Diğer yandan, Aksu'da 26 büyükbaş ve 90 küçükbaş hayvanın tahliyesinin gerçekleştirildiği, şu ana kadar 18 ahırın yangından etkilendiği, 4 mahallede 993 aboneye elektrik kesintisi uygulandığı kaydedildi. Yangın bölgelerinde kesintisiz iletişimin sağlanabilmesi için 3 mobil baz istasyonu konumlandırıldı. Hasar tespit ve zarar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından AFAD Başkanlığı'ndan vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilk etapta 2 milyon TL acil yardım ödeneği talep edildi. Aksu ilçesinde güvenlik amacıyla trafiğe kapatılan herhangi bir yol bulunmadığı, tahliye edilen mahallelerin giriş ve çıkışlarının jandarma tarafından kontrol altında tutulduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya Aksu'da orman yangınında kalp krizi geçirip ölen Hasan Kahya toprağa veriliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Aksu'da orman yangınında kalp krizi geçirip ölen Hasan Kahya toprağa veriliyor - Son Dakika
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