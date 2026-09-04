Antalya Alanya'da kırmızı bültenle aranan Rus dolandırıcı Marat Dreizin yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya Alanya'da kırmızı bültenle aranan Rus dolandırıcı Marat Dreizin yakalandı

Antalya Alanya\'da kırmızı bültenle aranan Rus dolandırıcı Marat Dreizin yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Rus makamlarınca 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan kırmızı bültenle aranan Marat Dreizin, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli, Kargıcak Mahallesi'nde gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, Rus makamlarınca 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Marat Dreizin, polis ekiplerince yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Interpol Daire Başkanlığı tarafından iletilen bilgiler doğrultusunda çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, Rus makamlarınca 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan kırmızı bültenle aranan ve Türkiye'de hakkında G, V ve M tehdit kodları bulunduğu belirtilen Marat Dreizin'in Alanya'da olduğu tespit edildi.

Ekiplerin takibi sonucu Dreizin, bugün saat 16.30 sıralarında Kargıcak Mahallesi Tevfik Müftüoğlu Caddesi'nde yakalandı. Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Kargıcak, Güvenlik, Antalya, Güncel, Alanya, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Alanya'da kırmızı bültenle aranan Rus dolandırıcı Marat Dreizin yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir
İran’dan ABD Başkan Yardımcısı Vance’e: Bu savaşı siz başlattınız İran'dan ABD Başkan Yardımcısı Vance'e: Bu savaşı siz başlattınız
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Nepal’de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı Nepal'de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim
Türkiye’de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha Kimse inanamadı Türkiye'de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha! Kimse inanamadı
Sünneti saray törenine çevirdiler Annenin girişi ağızları açık bıraktı Sünneti saray törenine çevirdiler! Annenin girişi ağızları açık bıraktı

20:45
Osimhen’den müthiş gol Sevincin ardından sakatlık şoku
Osimhen'den müthiş gol! Sevincin ardından sakatlık şoku
20:27
Arap basınından çarpıcı iddia: İsrail, Türkiye’yi ABD’ye şikayet etti
Arap basınından çarpıcı iddia: İsrail, Türkiye’yi ABD’ye şikayet etti
20:15
Olaylı maçın faturası ağır oldu UEFA’dan Fenerbahçeli futbolculara ceza
Olaylı maçın faturası ağır oldu! UEFA’dan Fenerbahçeli futbolculara ceza
20:08
ABD, Türkiye’deki Golden Global Bank’ı yaptırım listesine aldı
ABD, Türkiye’deki Golden Global Bank’ı yaptırım listesine aldı
19:59
Canlı anlatım: Osimhen golünü atıp sakatlandı, oyundan çıktı
Canlı anlatım: Osimhen golünü atıp sakatlandı, oyundan çıktı
19:43
KKTC’de gemi faciası sonrası 3 yetkili görevden alındı
KKTC'de gemi faciası sonrası 3 yetkili görevden alındı
18:30
Samsun’da taciz iddiasına meydan dayağı
Samsun’da taciz iddiasına meydan dayağı
18:22
Şüpheli sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek’ten adliye çıkışında ilk açıklama: Adaletten endişem yok
Şüpheli sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek'ten adliye çıkışında ilk açıklama: Adaletten endişem yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 21:02:17. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya Alanya'da kırmızı bültenle aranan Rus dolandırıcı Marat Dreizin yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement