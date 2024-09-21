Antalya-Alanya Otoyolu Projesi'nde gecikme eleştirisi - Son Dakika
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Antalya-Alanya Otoyolu Projesi'nde gecikme eleştirisi

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CHP'li Aykut Kaya, Antalya-Alanya Otoyolu'nun 9 aydır başlanmadığını ve şeffaflık eksikliğini vurguladı.

21.09.2024 19:38
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(ANKARA)-CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya Antalya- Alanya Otoyol projesi hakkında iktidara yüklendi. Kaya, "9 ay geçti, çivi bile çakılmadı, bu proje ne zaman bitecek" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Aykut Kaya, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda Aralık 2023 yılında ihalesi tamamlanan Antalya-Alanya Otoyol Projesi'ne halen başlanmadığına dikkati çekerek iktidarı eleştirdi. İhalesi yapılan projenin üzerinden 9 ay geçmesine rağman bir çivi dahi çakılmadığını ifade eden Kaya, özetle şunları söyledi:

Şeffaflık eksikliği büyük bir sorun

"Projeyle ilgili Eski Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu'nun bir açıklaması oldu. Sayın Çavuşoğlu tarih olarak Mart 2025'i gösterdi ama Turizm Bakanı daha önce Kasım 2024'te başlanacağını söylemişti. İki bakanın verdiği bilgiler neden birbirini tutmuyor? Ortada milyarlarca dolarlık bir yol projesi var ama tam nereden geçeceğini Antalyalı bilmiyor. İddia ediyorum iktidar yetkililerinin büyük bir kısmı da bilmiyordur. Bu yol trafik sorununu nasıl çözecek? Bu yolun geçiş ücreti ne olacak? Günlük geçiş garantisi hesabı yaptıysanız bunu nasıl hesapladınız? Ben bu soruları vekiliniz olarak sorduğumda aldığım cevap şu oldu: İhalesi kamu-özel iş birliği modeli ile 15 Aralık 2023'te gerçekleştirilmiş olup, süreç devam etmektedir. Şaka gibi değil mi?

Proje kapsam bakımından yetersiz mevcut sorunlar devam edecek

Neden ısrarla Antalya-Alanya otoyolu deniyor. Bu proje Serik ile Konaklı'yı bağlıyor ve bu haliyle oldukça yetersiz, yanlış planlanmış bir proje. Proje Serik'ten ve Konaklı'dan tekrar trafiğin yoğun olduğu D400 karayoluna bağlanıyor. Sadece buradan hareketle yolun fizibilitesinin hiç ya da doğru yapılmadığını veyahut Antalya'nın trafik sorunu için yeterli bütçenin ayrılmadığını anlıyorsunuz.

Hatanın bedelini Antalyalılar ödüyor

İhale kanununda finansman bulmak için şirkete bir sene süre tanındığını söylüyor sayın Bakan. Yahu işi illa yap işlet devret modeli ile yapacaksanız neden ihaleyi finansman sorunu olmayan bir şirkete vermediniz? . Sürekli sabrı sınanan, yıllardır yaşadığı trafik sorunu nedeniyle hem parası hem zamanı çarçur edilen Antalyalılar ödüyor bu niyetin bedelini.

Kamu ayağını  şirketlerden önce halkı merkeze almayı öğrenmeli

Bütçeyi iyileştireceğiz diye düşük ve orta gelirli vatandaşın ümüğünü sıkanlar, iş vatandaştan toplanan vergiyi harcamaya gelince pek bir müsrif, pek bir umursamaz. Ama yok öyle yağma; kamu ayağını yorganına göre uzatmayı ve şirketlerden önce halkı merkeze almayı öğrenmeli artık."

Antalya-Alanya Otoyolu Projesi\'nde gecikme eleştirisi
Kaynak: ANKA

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