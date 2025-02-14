Antalya- Astana seferini yapan yolcu uçağı, yolcular arasında yaşanan kavga üzerine Erzurum Havalimanı'na iniş yaptı.
Pegasus Hava Yollarına ait Antalya-Astana seferini yapan uçakta, yolcular arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu pilotun yetkisi doğrultusunda uçak saat 02.00 sularında Erzurum Havalimanı'na iniş yaptı.
Kavgaya karışan Ukraynalı karı koca ile Kazakistanlı 2 kadın birbirlerinden şikayetçi oldu.
İhbar üzerine havalimanına gelen ekiplerce alınan 4 kişi, Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.
Gürcükapı Şehit Abdulkadir Güngör Polis Merkezi Amirliğine götürülen 4 kişinin işlemleri devam ediyor.
Öte yandan kavgaya karışan yolcuları Erzurum Havalimanı'na bırakan uçak, yeniden havalanarak seferine devam etti.
Son Dakika › Güncel › Antalya-Astana Uçağında Kavga: Uçuş Erzurum'a İniş Yaptı - Son Dakika
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