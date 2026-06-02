Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Özgür Özel ve 5 CHP Milletvekili Hakkında Yetkisizlik Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Özgür Özel ve 5 CHP Milletvekili Hakkında Yetkisizlik Kararı

02.06.2026 13:03  Güncelleme: 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde para talebi ve teslimi iddialarına ilişkin soruşturmada, Özgür Özel ve 5 CHP'li milletvekili hakkında yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

(ANKARA) - Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde para talebi ve teslimi iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturmada, Özgür Özel ile CHP'li milletvekilleri Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkındaki dosya yönünden yetkisizlik kararı verdi. Dosya, milletvekilleri hakkında işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde para talebi ve teslimi iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturmada, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile CHP'li milletvekilleri Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkındaki dosya yönünden yetkisizlik kararı verdi.

"FEZLEKE DÜZENLENMESİNİ GEREKTİREBİLECEK NİTELİKTE İDDİALAR VAR" DEĞERLENDİRMESİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun kararında, soruşturma kapsamında elde edilen beyanlar, HTS ve baz kayıtları ile diğer deliller birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu milletvekilleri hakkında fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikte iddiaların bulunduğunun değerlendirildiği ifade edildi. Kararda, yerel seçimler öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı süreciyle bağlantılı olarak CHP Genel Merkezi'nde para talep edilmesi, paranın temin edilmesi, Ankara'da teslim edilmesi ve sürecin çeşitli temaslarla koordine edilmesine ilişkin iddiaların soruşturma konusu yapıldığı kaydedildi.

"AĞBABA VE ÖZEL'İN BİLGİSİ DAHİLİNDE" İDDİASI

Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in ifadelerinde, babasının adaylık sürecinde 1 milyon avro talep edildiğini, söz konusu paranın temin edilerek Ankara'da CHP Genel Merkezi ile bağlantılı bir kişiye teslim edildiğini öne sürdüğü aktarıldı. Bu sürecin Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in bilgisi dahilinde gerçekleştiğinin iddia edildiği belirtilen kararda, Muhittin Böcek'in beyanlarında ise seçim sürecinde parti genel merkezine yönelik maddi talepler olabileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu ve sürecin oğlu tarafından yürütülmesine onay verdiği yönünde ifadelerinin yer aldığı kaydedildi.

CHP'Lİ VEKİLLER HAKKINDA "ÖZELLİKLE CHP GENEL MERKEZİ ÇEVRESİNDE YOĞUN İLETİŞİM TRAFİĞİ" TESPİTİ

Kararda, HTS ve baz kayıtlarının incelenmesi sonucunda para tesliminin gerçekleştiği ileri sürülen tarihlerde tarafların Ankara'da, özellikle CHP Genel Merkezi çevresinde yoğun iletişim trafiği içinde olduklarının tespit edildiği belirtildi.

Bazı milletvekilleri ile şüpheliler arasında aynı zaman diliminde gerçekleşen görüşmelerin iddialarla örtüştüğünün değerlendirildiği ifade edilen kararda, bu hususların soruşturma dosyasındaki diğer delillerle birlikte ele alındığı bildirildi.

DOSYA, ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA GÖNDERİLDİ

Kararda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri hakkında yürütülecek soruşturmalarda yetkinin Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161'inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait olduğuna işaret edilerek, bu nedenle milletvekilleri hakkında fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikteki iddialar yönünden Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetkisizlik kararı verdiği ve dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği bildirildi.

Kararda ayrıca, milletvekilleri dışındaki kişi ve eylemlere ilişkin soruşturmanın Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmeye devam ettiği bildirildi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Başsavcılığı, Milletvekili, Özgür Özel, 3. Sayfa, Politika, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Özgür Özel ve 5 CHP Milletvekili Hakkında Yetkisizlik Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yıl önce boşandığı eşini öldürdü, sebebi ifadesinde ortaya çıktı 14 yıl önce boşandığı eşini öldürdü, sebebi ifadesinde ortaya çıktı
CHP Grup Toplantısı’nı Özgür Özel yapabilir mi Meclis Başkanı Kurtulmuş’tan açıklama CHP Grup Toplantısı'nı Özgür Özel yapabilir mi? Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama
Eyüpsultan’da ders sırasında 2. kattan atlayan öğrenci hastaneye kaldırıldı Eyüpsultan'da ders sırasında 2. kattan atlayan öğrenci hastaneye kaldırıldı
Noa Lang değil Galatasaray ve Napoli arasında futbolseverleri şaşırtacak transfer Noa Lang değil! Galatasaray ve Napoli arasında futbolseverleri şaşırtacak transfer
Sahibi bilinmiyor, Türkçe dil desteği sürüyor: KCEX Türkiye’de neden hala faaliyette Sahibi bilinmiyor, Türkçe dil desteği sürüyor: KCEX Türkiye'de neden hala faaliyette?
Travis Scott konserinden sonra ABD’li yayıncıyı dolandıran taksiciye rekor ceza Travis Scott konserinden sonra ABD'li yayıncıyı dolandıran taksiciye rekor ceza
Odegaard’ın taraftarlara fırlattığı top hiç olmaması gereken kişiye isabet etti Odegaard'ın taraftarlara fırlattığı top hiç olmaması gereken kişiye isabet etti

13:35
CHP’nin grup toplantısı başladı Özgür Özel partililere hitap ediyor
CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor
13:23
CHP grup salonunda hıncahınç kalabalık Vekillerin hepsi aynı sloganı attı
CHP grup salonunda hıncahınç kalabalık! Vekillerin hepsi aynı sloganı attı
13:19
CHP grup toplantısı öncesi dikkat çeken imza hareketliliği Mahmut Tanal açıklık getirdi
CHP grup toplantısı öncesi dikkat çeken imza hareketliliği! Mahmut Tanal açıklık getirdi
13:12
Kılıçdaroğlu’na kritik “kurultay“ sorusu Tek kelime etmedi
Kılıçdaroğlu'na kritik "kurultay" sorusu! Tek kelime etmedi
12:22
8 kişinin öldüğü kazaya bakanlık el attı Yeni bulgu çok insanın başını yakar
8 kişinin öldüğü kazaya bakanlık el attı! Yeni bulgu çok insanın başını yakar
11:14
Erdoğan, Trump’ı ikna etti PKK uzantılı İran planı suya düştü
Erdoğan, Trump'ı ikna etti! PKK uzantılı İran planı suya düştü
11:03
9 futbolcu kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 14:02:10. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Özgür Özel ve 5 CHP Milletvekili Hakkında Yetkisizlik Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.