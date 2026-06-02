Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Özgür Özel ve 5 CHP Milletvekili Hakkında Yetkisizlik Kararı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde para talebi ve teslimi iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturmada, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile CHP'li milletvekilleri Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkındaki dosya yönünden yetkisizlik kararı verdi.

"FEZLEKE DÜZENLENMESİNİ GEREKTİREBİLECEK NİTELİKTE İDDİALAR VAR" DEĞERLENDİRMESİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun kararında, soruşturma kapsamında elde edilen beyanlar, HTS ve baz kayıtları ile diğer deliller birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu milletvekilleri hakkında fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikte iddiaların bulunduğunun değerlendirildiği ifade edildi. Kararda, yerel seçimler öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı süreciyle bağlantılı olarak CHP Genel Merkezi'nde para talep edilmesi, paranın temin edilmesi, Ankara'da teslim edilmesi ve sürecin çeşitli temaslarla koordine edilmesine ilişkin iddiaların soruşturma konusu yapıldığı kaydedildi.

"AĞBABA VE ÖZEL'İN BİLGİSİ DAHİLİNDE" İDDİASI

Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in ifadelerinde, babasının adaylık sürecinde 1 milyon avro talep edildiğini, söz konusu paranın temin edilerek Ankara'da CHP Genel Merkezi ile bağlantılı bir kişiye teslim edildiğini öne sürdüğü aktarıldı. Bu sürecin Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in bilgisi dahilinde gerçekleştiğinin iddia edildiği belirtilen kararda, Muhittin Böcek'in beyanlarında ise seçim sürecinde parti genel merkezine yönelik maddi talepler olabileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu ve sürecin oğlu tarafından yürütülmesine onay verdiği yönünde ifadelerinin yer aldığı kaydedildi.

CHP'Lİ VEKİLLER HAKKINDA "ÖZELLİKLE CHP GENEL MERKEZİ ÇEVRESİNDE YOĞUN İLETİŞİM TRAFİĞİ" TESPİTİ

Kararda, HTS ve baz kayıtlarının incelenmesi sonucunda para tesliminin gerçekleştiği ileri sürülen tarihlerde tarafların Ankara'da, özellikle CHP Genel Merkezi çevresinde yoğun iletişim trafiği içinde olduklarının tespit edildiği belirtildi.

Bazı milletvekilleri ile şüpheliler arasında aynı zaman diliminde gerçekleşen görüşmelerin iddialarla örtüştüğünün değerlendirildiği ifade edilen kararda, bu hususların soruşturma dosyasındaki diğer delillerle birlikte ele alındığı bildirildi.

DOSYA, ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA GÖNDERİLDİ

Kararda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri hakkında yürütülecek soruşturmalarda yetkinin Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161'inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait olduğuna işaret edilerek, bu nedenle milletvekilleri hakkında fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikteki iddialar yönünden Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetkisizlik kararı verdiği ve dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği bildirildi.

Kararda ayrıca, milletvekilleri dışındaki kişi ve eylemlere ilişkin soruşturmanın Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmeye devam ettiği bildirildi.