Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir: Siyaset Sorumluluktan Kaçma Alanı Değildir. Yerel Yönetim Sahne Değildir

10.02.2026 00:15  Güncelleme: 09:55
Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir Belediye Meclis toplantısında yaptığı açıklamada, ”Siyaset sorumluluktan kaçma alanı değildir. Yerel yönetim sahne değildir. İnsanların acısı ve afetler üzerinden şov yapılmaz. Zor zamanlarda yön değiştirilmez; eksik varsa tamamlanır, yük varsa omuzlanır. Unutmayın, bu şehir günü kurtaranları değil, zor zamanda sorumluluk alanları hatırlar” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir Şubat Ayı Belediye Meclis Toplantısında kentte yaşanan sorunlar, devam eden yağışlar ve belediye olarak yapılan çalışmalara  ilişkin açıklama yaptı. Özdemir, açıklamasında şunları kaydetti:

"Şehir genelinde 400 araç ve bin 500 personelimizle 7/24 esasına göre sahada ve teyakkuzdaydık"

"Şehrimizde 22 Ocak'ta başlayan ve devam eden yağışlar ile hortumdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza ve üreticilerimize öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ocak ayında son 95 yılın verilerine baktığımızda metrekareye 229,5 kilogram yağış düşerken, bu son yağışlarda metrekareye 426 kilogram yağış düştüğünü gördük. Dört-beş günde düşmesi gereken yağışın iki saat içerisinde meydana geldiğine tanıklık ettik. Antalya Büyükşehir Belediyemizin tüm birimleri ve ASAT olarak, meteorolojik uyarıların verildiği ilk andan itibaren Afet Koordinasyon Ekibimizi oluşturduk. Şehir genelinde 400 araç ve 1.500 personelimizle 7/24 esasına göre sahada ve teyakkuzdaydık."

"Tüm kurumlarımızla koordinasyon içerisinde çalıştık"

Yaz aylarından bu yana yağmur suyu hatları, kanalizasyon hatları ve rögarlarla ilgili yaptığımız önleyici çalışmaların çok ciddi etkisini gördük. Ana arterlerde ve alt geçitlerde ciddi problemlerle karşılaşmadık.Geçmiş yılları çok iyi hatırlarsınız. Afet süresi ve sonrasında su baskınlarının önlenmesi, mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarılması, üreticilerimizin hasar tespitlerinin yapılması ve çok hızlı bir şekilde yardımların sağlanması konusunda etkin bir çalışma yürüttük. Tüm kurumlarımızla koordinasyon içerisinde çalıştık. Sahada emek veren, koşan herkese teşekkür ediyorum.

"Büyükşehir Belediyesi ve ASAT birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam etti"

24 Ocak'ta Afet Koordinasyon Merkezimizde toplantı halindeyken Aksu ilçemizden yoğun ihbarlar almaya başladık. Afetin yaşandığı Karaçalı ve İhsaniye mahallelerine girdik. Vatandaşlarımızın kepçe, ekipman ve yardım talepleri vardı; tamamını karşıladık. Biz oradayken Aksu Belediye Başkanı ve AK Parti Aksu İlçe Başkanı da oradaydı. 'Geçmiş olsun, yapabileceğimiz ne varsa buradayız" dedik ve oradan ayrıldık. Büyükşehir Belediyesi ve ASAT birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam etti.'Bu alan bizim sorumluluğumuzda değil' ya da 'Burada taşkın var, DSİ'nin sorumluluğunda' demedik. DSİ'ye teşekkür ettik ve ekiplerimiz onlarla birlikte çalışmaya devam etti. Afet üzerinden siyaset yapmadık, şov yapmadık.Ancak aynı gün bazı kişilerin kendilerini kanıtlama çabasıyla Altıntaş üzerinden bir gündem yaratmaya çalıştıklarını gördük. Unutanlar için Altıntaş'ın tarihçesini hatırlatmakta fayda görüyorum. 2017'deki suhname ile Altıntaş Aksu Belediyesi'ne devredildi. 2019 seçimleri öncesinde ise Aksu Belediyesi'nin talebiyle Altıntaş'taki imar yetkileri Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Bölgenin yıllardır çözülemeyen kronik imar problemleri vardı. Aksu Belediyesi'nin İller Bankası gelirlerine haciz konulmuştu. Bu devirle birlikte imar sorunları çözüldü, hacizler kalktı ve belediye bütçesini kullanabilir hale geldi. Altıntaş'ın devri, Aksu'nun borçlarından kurtulması ve nefes alması anlamına geliyordu.

"Altıntaş'ın ihtiyacını karşılamak için 34 adet içme suyu kuyusu açtık"

İmar problemlerini çözdük. Peki imara açılan bir bölgenin en temel ihtiyacı nedir? Su. Su varsa hayat vardır. Altıntaş'ın ihtiyacını karşılamak için 34 adet içme suyu kuyusu açtık. Yapılaşmayla birlikte atık su yükü artacağı için Lara Arıtma Tesisimizin kapasitesini yüzde 100 artırdık. Yaklaşık 1,5 milyar TL'lik bu yatırımı sezon öncesinde, mayıs ayında tamamlıyoruz. Altıntaş'ın içme suyu altyapısını bitirdik, kanalizasyon altyapısını ise yaz aylarında yüzde 85 oranında tamamlamış olacağız. Bu yatırımın maliyeti yaklaşık 2 milyar TL'dir. Fen İşleri ekiplerimiz bölgede 36 kilometrelik yol açtı. Ancak Altıntaş'ın ihtiyacı sadece altyapı değil. Suyu olmayan evimiz yok ama hala şantiye elektriğiyle yaşayan vatandaşlarımız var. Elektrik ve su hayati önemdedir. Biz suyu götürdük; elektriği götürmekle görevli kurumlara da çağrımızı yineliyoruz.

"Yağmur sularını toplayıp denize ulaştırmak için bazı izinlerin alınması gerekiyor"

Yağmur suyuna gelince… Altıntaş'ın yağmur suyu projesi 2021 yılında hazırlandı. Bölgenin denize doğrudan deşarjı olan bir deresi yok. Yağmur sularını toplayıp denize ulaştırmak için bazı izinlerin alınması gerekiyor. Zorlu eğimler nedeniyle projede revizyonlar yapıldı. Şu anda izin sürecini bekliyoruz. Proje hazır, yatırım bütçesi hazır. 1,5 milyar TL'yi aşan bir maliyetten söz ediyorum. Sadece Altıntaş için yaptığımız ve planladığımız yatırımlar bile Aksu Belediyesi'nin 2026 yılı bütçesinin üzerindedir.

"Vatandaşlar kanalizasyon kokusundan yemek yiyemezdi. Biz çözdük"

Aksu merkezini de hatırlayalım. Köftecilerin olduğu bölgede vatandaşlar kanalizasyon kokusundan yemek yiyemezdi. Biz çözdük. 2020 yılında Muhittin Başkanımız bu sorunu ortadan kaldırdı ve Aksu merkezini bu kokudan kurtardı. Eleştirilen ASAT, göreve geldiğimizde müteahhitlere ödeme yapamayan, personel maaşlarını ödemekte zorlanan ve 2019 rakamlarıyla yaklaşık 100 milyon TL elektrik borcu olan bir kurumdu. Bugün ise bütçesinin yüzde 60'ını yatırıma ayırabilen güçlü bir ASAT var.

"Unutmayın, bu şehir günü kurtaranları değil, zor zamanda sorumluluk alanları hatırlar"

Sonuç olarak şunu söylemek isterim: Siyaset sorumluluktan kaçma alanı değildir. Yerel yönetim sahne değildir. İnsanların acısı ve afetler üzerinden şov yapılmaz. Zor zamanlarda yön değiştirilmez; eksik varsa tamamlanır, yük varsa omuzlanır. Unutmayın, bu şehir günü kurtaranları değil, zor zamanda sorumluluk alanları hatırlar.Aksu Belediye Başkanınızın üslup problemi konusunda da nazik bir dille çözüm bulmanızı rica ediyorum. Bir makamdan bir makama isimle hitap edilmez. Ben kendisinin kardeşi, akrabası ya da arkadaşı değilim; hele ki yol arkadaşı hiç değilim. Kendisini siyasi nezakete, üsluba ve doğru hitap biçimine davet ediyorum. Bunu da sizin nezaketle çözeceğinize inanıyorum."

Kaynak: ANKA

