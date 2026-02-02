Depremzede ile Dayanışma Ziyareti

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılında Osmaniye ve Gaziantep'te depremzede vatandaşlarla bir araya geldi. Özdemir, "Acının hala çok taze olduğu bu topraklarda, dayanışmanın ve birlikte iyileşmenin önemini hiçbir zaman unutmuyor, birbirimizden güç alıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılı dolayısıyla deprem bölgesine yaptığı ziyarete katılan Özdemir, Osmaniye'deki depremzede ve şehit mezarlığında depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların mezarlarına karanfil bıraktı. Osmaniye'deki Karaçay Geçici Konaklama Merkezi'nde kalan depremzedeleri ziyaret eden Özdemir, çocuklar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Özdemir, ardından Gaziantep Nurdağı ve İslahiye bölgesine geçerek, CHP lideri Özel ve belediye başkanları ile Nurdağı'nda depremzede vatandaşları ziyaret etti.

Özdemir, şunları söyledi:

"Acının hala çok taze olduğu bu topraklarda, dayanışmanın ve birlikte iyileşmenin önemini hiçbir zaman unutmuyor, birbirimizden güç alıyoruz. Deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ruhları şad olsun. 6 Şubat depremlerinden sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Nurdağı bölgesinde yaklaşık bir yıl süresince adeta kamp kurduk. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz aylarca Nurdağı'nda depremzede vatandaşlarımızın yanında oldu. Nurdağı'nın altyapı ihtiyaçlarına yönelik önemli destekler sağlandı. Tüm ülke olarak birlik ve beraberlik içerisinde halkımızın yanında olduk. İnşallah bir daha böyle depremler yaşamayız."