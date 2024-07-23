Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Gazeteciler ve Basın Bayramı\'nı kutladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Böcek, basının toplumu aydınlatan ve topluma yön veren önemli bir güç olduğunu vurgulayarak, gazetecilerin özgür olduğu, işsiz gazetecilerin olmadığı, baskı ve dayatmalardan arınmış bir basın arzuladıklarını belirtti.

23.07.2024 11:29  Güncelleme: 11:31
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum. Hayatını kaybeden basın emekçilerine rahmet, tüm basın emekçisi kardeşlerime sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. başkan Böcek'in mesajı şöyle:

"Basında sansürün kaldırıldığı gün olan 24 Temmuz 1908, Türk basın tarihimizin önemli dönemeçlerindendir. Basın, toplumu aydınlatan, topluma yön veren önemli bir güçtür. Toplumsal değerlere saygılı, mesleki etik ve ahlak kuralları çerçevesinde, sorumluluk bilinci içinde, doğru ve tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren bir basın, çağdaş, demokratik hayatımızın vazgeçilmezdir. Bilgiye ve habere kolay ulaşabilen toplumlarda ancak gerçek anlamda bir demokrasiden söz etmek mümkündür.

Böylesine önemli bir görevi yerine getirmek için özveri ile çalışan gazetecilerimizin ve basın sektörünün sorunları her geçen gün artarak büyüdüğünü üzülerek görmekteyiz. Özellikle yerel basının ayakta kalması her geçen gün daha da zorlaşıyor. Basında sansürün kaldırışının kutlandığı 24 Temmuz Basın Bayramı gazeteciler için ne yazık ki artık bayram olma özelliğini yitirmiş, hak arayışı ve basın özgürlüğü için mücadele gününe dönüşmüştür. Gazetecilerin özgür olduğu, işsiz gazetecilerin olmadığı, baskı ve dayatmalardan arınmış bir basın arzuluyoruz.

Tüm zorluklara göğüs gererek özveri ile çalışan ve görevini başarıyla sürdüren, halkı doğru, tarafsız haberlerle buluşturan basın emekçilerimize teşekkür borçluyuz. Siyasi yaşamım boyunca mesai arkadaşlığı yaptığımız tüm basın emekçisi dostlarıma, kendim ve kentim adına teşekkür ediyor, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum. Hayatını kaybeden basın emekçilerine rahmet, tüm basın emekçisi kardeşlerime sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum."

Kaynak: ANKA

Muhittin Böcek, Antalya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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