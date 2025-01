Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi 2025 Yılı İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Güncel

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, 2025 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Muhittin Böcek'in başkanlık ettiği toplantıda 133 gündem maddesi görüşülürken, denetim komisyonu üyelerinin seçimi de yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, "Herkesin başkanı olmaktan bir an olsun vazgeçmeden yürüyeceğim. Birlikte yürümeye devam edeceğiz. Önerilerinizi de iktidar muhalefeti demeden bu meclise alacağımdan hiç şüpheniz olmasın" dedi.

Ocak ayı olağan toplantısını yapan Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, 133 gündem maddesini karara bağladı. Başkan Muhittin Böcek'in başkanlık ettiği toplantıda, Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 mali yılı gelir ve giderleriyle bunlara ilişkin hesap, kayıt ve işlemlerinin denetimi için 5 kişiden oluşacak denetim komisyonu üyelerinin seçimi yapıldı. Gizli oylamayla yapılan seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi grubundan Ahmet Aydın, Erkan Çelik, Taylan Şanlı ve Osman Sert, AK Parti grubundan ise Murat Menzilcioğlu Denetim Komisyonu üyeliğine seçildi.

Başkan Muhittin Böcek, 2025 yılının başarı dolu bir yıl olmasını dileyerek, "2024 yılı bizim açımızdan başarı dolu bir yıl oldu. Büyükşehir'de kurulduğu günden beri üst üste ikinci dönemi kazanmamıza vesile oldunuz. Sevgili Antalyalılara teşekkür ediyoruz. Antalya ittifakına teşekkür ediyoruz. Ayrıca 19 ilçe belediye başkanı arkadaşıma ve meclis üyelerine de başarılar diliyorum. 2024 yılını acısıyla tatlısıyla kapattık. Bugün 2025 yılının ilk meclis toplantısındayız. 2025 yılı size, ailenize, ülkemize, ilçelerimize ve tüm hemşehrilerimize sağlık, mutluluk, huzur, barış ve başarılar getirsin. 2024 yılında vermiş olduğunuz destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte yine azimle gururla 2025 yılını tamamlayacağız. Alacak olduğumuz kararlarımızın Antalya'mıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

2025 yılında da Antalya için azimle çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Böcek, "Herkesin başkanı olmaktan bir an olsun vazgeçmeden yürüyeceğim. Birlikte yürümeye devam edeceğiz. Yıllık yapmamız gerekenlerle ilgili A'dan Z'ye her şeyi paylaştım. Her şeyi paylaşmaktan hiç vazgeçmeyeceğim. Hep beraber 19 ilçe belediye başkanı arkadaşımla çalışacağız. Bu hafta İbradı, Gündoğmuş ve Akseki Belediye Başkanlarımı ziyarete gidiyorum. Orada da bizim insanlarımız yaşıyor. Hiçbir kimseyi ötekileştirmeden, oradaki muhtarlarımızla vatandaşlarımızla görüşmelerimize devam edeceğiz. Antalya hepimizin. Antalya Türk turizminin başkenti, tarımın başkenti. Verimli topraklar bizim. Onun için burada siyaset üstü çalışacağız. Önerilerinizi de iktidar muhalefeti demeden bu meclise alacağımdan hiç şüpheniz olmasın. Ben tekrar bu vesileyle yeni dönemimizin, 2025 yılının hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.