Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Özdemir, Alanya'da: "Meteorolojik risk sürüyor, yangınla mücadelemiz devam ediyor" - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Özdemir, Alanya'da: "Meteorolojik risk sürüyor, yangınla mücadelemiz devam ediyor"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Özdemir, Alanya\'da: "Meteorolojik risk sürüyor, yangınla mücadelemiz devam ediyor"
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, 135 personel ve 44 araçla Alanya'da devam eden orman yangınına müdahale çalışmalarına destek verdiklerini belirterek, "Nem düşük, hava çok sıcak. Ekipler yangının etrafını yüzde 80 oranında çevirdi. Şu an hala yangınla mücadelemiz devam ediyor. Kaş Üzümlü ve Kumluca Yazır'daki yangınlarımız düşük enerjiyle seyrediyor" dedi.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, 135 personel ve 44 araçla Alanya'da devam eden orman yangınına müdahale çalışmalarına destek verdiklerini belirterek, "Nem düşük, hava çok sıcak. Ekipler yangının etrafını yüzde 80 oranında çevirdi. Şu an hala yangınla mücadelemiz devam ediyor. Kaş Üzümlü ve Kumluca Yazır'daki yangınlarımız düşük enerjiyle seyrediyor" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş, Kumluca ve dün akşam saatlerinde Alanya'da çıkan orman yangınlarına müdahale çalışmalarını sürdürüyor. Alanya'nın, Sapadere, Fakırcalı ve Beldibi mahallelerinde devam eden orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları da yoğun şekilde sürüyor.

Antalya İtfaiyesi de yangının çıktığı ilk andan itibaren söndürme çalışmalarına destek veriyor. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle koordineli şekilde çalışan büyükşehir ekipleri, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba harcıyor.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, yangın bölgesinde ekipleri koordine ederek çalışmaları yerinde takip ediyor.

135 PERSONEL 44 ARAÇLA MÜDAHALE

Özdemir, Antalya'nın farklı ilçelerinde üç gündür orman yangınlarının çıktığını belirterek, "13 noktada yangınlarımız oldu ve bunların 3'ü devam ediyor. Şu an Alanya Sapadere'deyiz. Dün buradan ilk ihbar saat 16.26'da alındı ve itfaiye ekiplerimiz hemen müdahaleye başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT olarak tüm imkanlarımızla sahadayız. 135 personel ve 44 aracımızla müdahalelerimize devam ediyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla ve Alanya Belediyemizle birlikte yangını söndürme çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

"EKİPLER YANGININ ETRAFINI YÜZDE 80 ORANINDA ÇEVİRDİ"

Meteorolojik uyarıların devam ettiğini aktaran Özdemir, "Yarın akşam saatlerine kadar rüzgar var. Nem düşük, hava çok sıcak. Ekipler yangının etrafını yüzde 80 oranında çevirdi. Şu an hala yangınla mücadelemiz devam ediyor. Kaş Üzümlü ve Kumluca Yazır'daki yangınlarımız düşük enerjiyle seyrediyor. Tüm vatandaşlarımıza, Alanya'mıza geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Özdemir, Alanya'da: 'Meteorolojik risk sürüyor, yangınla mücadelemiz devam ediyor' - Son Dakika

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