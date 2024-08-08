Antalya Büyükşehir Belediyesi Belek Turizm Bölgesi'nin 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak proje için imza attı - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Belek Turizm Bölgesi'nin 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak proje için imza attı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik Karadayı Mahallesi'nde hayata geçireceği içme suyu temin projesiyle Belek Turizm Bölgesi'nin önümüzdeki 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak önemli bir çalışmaya imza attı.

08.08.2024 17:29
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Serik Karadayı Mahallesi'nde hayata geçireceği içme suyu temin projesiyle Belek Turizm Bölgesi'nin önümüzdeki 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak önemli bir çalışmaya imza attı. Başkan Muhittin Böcek, protokolünü imzaladığı projeyle bölgeye 1 milyar 561 milyon 935 bin TL yatırım yapacaklarını belirterek, "ASAT'ın bölgeye yapacağı içme suyu yatırımı ile Belek Turizm Bölgesi'nin önümüzdeki 50 yıllık su ihtiyacı karşılanacak" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Antalya'nın içme suyu ihtiyacını karşılayacak projeleri tek tek hayata geçiriyor. ASAT Genel Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkartılan Serik Karadayı İçme Suyu Temin Projesi'nin ihale süreci tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, genel müdür yardımcıları ve ilgili firma temsilcileriyle Serik Karadayı İçme Suyu Temin Projesi'nin protokolü imzalandı.

BÖLGEDEKİ TÜM OTELLER PROJEDEN FAYDALANACAK

Proje hakkında bilgi veren Başkan Böcek, Serik Karadayı Mahallesi'nde 9 dönümlük bir alanın kamulaştırıldığını belirterek, "Tahsisi yapılan alan içerisinde 26 adet derin kuyu açılacak. Kuyulardan 930 litre/sn içme suyu temin edilecek. 3000 metreküplük depodan alınacak, 1200 çapında 15 km düktil boru ile Belek Bölgesindeki tüm oteller, Karadayı, Belek, Kadriye mahalleleri bu projeden yararlanacak. Proje kapsamında; TİGEM içme suyu üretim tesisinde bulunan eski toplama deposunun tadilatı yapılacak ve terfi pompa, motor ve elektrik panoları yenilenecek" dedi.

50 YILLIK SU İHTİYACI KARŞILANACAK

Serik Karadayı İçme Suyu Temin Projesinin toplam maliyetinin 1 milyar 561 milyon 935 bin TL olduğunu aktaran Başkan Böcek, "19 ilçemiz 913 mahallemize eşit hizmet anlayışımızla projelerimizi hayata geçiriyoruz. Bu önemli yatırımla Belek Turizm Bölgesinin önümüzdeki 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak önemli bir çalışmayı hayata geçireceğiz. Antalya'mıza hayırlı olsun. Daha önce hayata geçirdiğimiz bir çalışma ile Belek Oteller Bölgesi, TİGEM İçme Suyu Tesisleri Revizyonu projesi ile SCADA yapılması noktasında elektrik, mekanik ve depo tadilatları yapılması noktasında bugünkü değeri ile 1 milyar TL'lik bir yatırım yaptık. Buradaki tesislerimizi online olarak tam otomasyonda takip etmekteyiz" diye konuştu.

Haber-Kamera: ANTALYA,

Antalya Büyükşehir Belediyesi Belek Turizm Bölgesi\'nin 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak proje için imza attı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi Belek Turizm Bölgesi'nin 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak proje için imza attı - Son Dakika

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