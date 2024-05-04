Antalya Büyükşehir Belediyesi Cittaslow Ağı\'na Katılmak İstiyor

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, uluslararası belediyeler birliği Cittaslow (Sakin Şehirler) Ağı'na katılmak amacıyla çalışma başlattı. Büyükşehir Belediyesi, Sakin Şehirler Ağı'na üye olmak isteyen ilçe belediyelerine yönelik de destek çalışması yürütecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 1999 yılında İtalya'da kurulan ve şu an 33 ülkede 296 şehrin üye olduğu Cittaslow (Sakin Şehirler) Ağı'na üye olabilmek amacıyla çalışma başlattı. Cittaslow Metropolis Ağı'na üyeliğiyle ilgili yol haritasını belirlemek için ağa üye olmak isteyen ilçe belediyelerden temsilcilerin de yer aldığı bir eğitim toplantısı düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç ve ilgili belediye temsilcileri katıldı.

ULUSLARARASI ALANDA KATKISI BÜYÜK

Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Antalya'yı uluslararası alanda daha iyi tanıtmak amacıyla farklı platformlarda yer almasının önemli olduğunu söyledi. Sakin Şehirler Ağı'nın, çevre, altyapı, kentsel yaşam kalitesinin artırılması açısından etkili olduğuna değinen Lokman Atasoy, "Tarım, turizm gibi yerel ürünlerin desteklenmesi, kültürün yaşatılması gibi konularda; ekonomik, çevresel ve sosyal alanlarda sürdürülebilirlik felsefesini benimseyen bu ağı önemsiyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin Cittaslow Metropol girişiminin yanı sıra Sakin Şehir vasfına uyan ilçelerimizin de bu ağda yer almasını destekliyoruz. Türkiye'nin Cittaslow da 25 üyesi var. Antalya Büyükşehir Belediyemiz ve üç ilçemizin bu ağa girmesi noktasında hedefimiz var. Marka şehirler yaratmak adına bu ağda yer almak zorundayız. Turizm sadece fuarlar ile olmuyor. Uluslararası alanda bu ağların büyük katkısı oluyor" dedi.

Eğitimde, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Cittaslow yolculuğuna ilişkin de bir sunum gerçekleştirildi. Türkiye'deki Cittaslow kentler ve örnek çalışmalarının da değerlendirildiği toplantıda 2023 yılında Cittaslow Ağı'na üye olan Finike Belediyesi'nin üyelik süreci de paylaşıldı.