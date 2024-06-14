Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Çocuk ve Gençlik Orkestrası Gitar Konseri

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Çocuk ve Gençlik Orkestrası, Yıldız Kenter Sahnesi'nde gitar konseri verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Çocuk ve Gençlik Gitar Orkestraları, Antalya Şehir Tiyatroları Yıldız Kenter Sahnesi'nde "Gitar Orkestrası Konseri" verdi.

Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Çocuk ve Gençlik Orkestrası, Çocuk Orkestrası ve Gençlik Orkestrası olarak 2 farklı bölümde sahne aldı. Genç müzisyenler, dinleyicilere hoş bir müzik ziyafeti sundu.

Gençler alkış yağmuruna tutuldu

Konsere katılan yurttaşlar, genç müzisyenleri, alkış yağmuruna tuttu. Orkestra, çaldığı eserlerde Latin ezgilerine ağırlık verdi. İspanya'dan Arjantin'e, İtalya'dan Kolombiya'ya birçok farklı Latin müziği çalındı.