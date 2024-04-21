Antalya Büyükşehir Belediyesi Kuvvetli Yağış ve Fırtınaya Hazır

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(ANTALYA) - Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış ve fırtına uyarısıyla birlikte teyakkuza geçen Büyükşehir Belediyesi, 1200 personelle olası olumsuzluklara karşı hazır bekledi. Ekipler, toplam ağaç devrilmesi, dal kırılması, çatı uçması, tabela devrilmesi gibi toplam 43 vakaya anında müdahale etti.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün Antalya ve ilçelerinde verdiği kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı üzerine harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi, dünden itibaren alt geçitler, cadde ve sokaklardaki mazgalları temizlerken herhangi bir olumsuzluğa karşı nöbetçi ekipler oluşturdu. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan koordinasyonunda Acil Afet Daire Başkanlığı tarafından araç ve teçhizatlarıyla birlikte 1200 personel görevlendirilerek, olumsuzluklara karşı hazır edildi.

Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren fırtınanın hızı kent merkezinde 68.4, Kemer ilçesindeki Sığlık Fenerinde ise 118 kilometreye ulaştı. Yağışla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, kuvvetli fırtına ağaçları devirdi, dalları kırdı. Teyakkuz halindeki Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gelen ihbarlara anında müdahale etti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ağaç devrilmesi, çatı uçması, tabela kopması gibi 16 ihbar geldi. Park ve Bahçeler ekipleri de ağaç devrilmesi ve dal kırılması gibi 27 olaya müdahale etti. Konyaaltı Sahili, Düden Park ile Sabancı Bulvarı, Evliya Çelebi caddeleri üzerinde devrilen ve trafik akışını etkileyen ağaçlar ekipler tarafından kısa sürede kaldırıldı.