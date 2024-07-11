Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek Karşılandı - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek Karşılandı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek'in 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivanlığı kazanması, kentte coşkuyla karşılandı. Altın kemeri bir kez daha kazanan Başpehlivan Yusuf Can Zeybek, Döşemealtı'ndan başlayan konvoyla şehir turu atarak, halkı selamladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 'Altyapılardan yeni Yusuf Can Zeybekler çıkarmak için güreşe olan desteğimiz sürecek' dedi.

11.07.2024 09:21  Güncelleme: 09:46
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek'in 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivanlığı kazanması, kentte coşkuyla karşılandı. Altın kemeri bir kez daha kazanan Başpehlivan Yusuf Can Zeybek, Döşemealtı'ndan başlayan konvoyla şehir turu atarak, halkı selamladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Altyapılardan yeni Yusuf Can Zeybekler çıkarmak için güreşe olan desteğimiz sürecek" dedi.

663'üncü Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde bir kez daha tarih yazan Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün başpehlivanları için karşılama töreni düzenlendi. Kırkpınar'da ikinci kez üst üste başpehlivan olarak, altın kemeri kazanan Büyükşehir Belediye spor Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, Döşemealtı ilçesi girişinde güreşseverler tarafından coşkuyla karşılandı.

"Altın kemerin ebedi sahibi olmak istiyorum"

Yusuf Can Zeybek,"Altın kemeri Antalya'ya getirdiğim için çok mutlu ve gururluyum. Cumhuriyet'imizin 100. ve 101'inci yılında altın kemer bana nasip oldu. 102'inci yılında da altın kemeri kazanıp, ebedi sahibi olarak Antalya'ya hediye etmek istiyorum. Başkanımız Muhittin Böcek'in büyük desteği var. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Kırkpınar'da 3 yıldır finali Antalya Büyükşehir Belediyesi başpehlivanları yapıyor. Bu da takım içinde tatlı bir rekabet oluşturuyor" dedi.

Halkı selamladı

Yüzlerce araçlık konvoy eşliğinde şehir turu atan Kırkpınar Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, vatandaşları selamladı. Oğlu Alpaslan ile birlikte halkı selamlayan Zeybek'e, yurttaşlar alkışlarıyla destek verdi. Pehlivanlar, konvoyun son bulduğu Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından karşılandı. AKM'de düzenlenen törende Yusuf Can Zeybek ve Başkan Muhittin Böcek, alkışlarla salona girdi.

"7 kez altın kemeri Antalya'ya kazandırdık"

Törene belediye başkanları, güreş ağaları ve çok sayıda sporsever katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Başkan Muhittin Böcek, konuşmasına Ata sporu güreşe katkı koyan herkese teşekkür ederek başladı. Başkan Böcek, "Antalya'mıza altın kemeri getiren Yusuf Can oğlumun gözlerinden öpüyorum. Doğup büyüdüğüm bu topraklara hizmet ederken halkımızın desteğiyle altıncı kez mazbata almak nasip oldu. Konyaaltı Belediye Başkanlığım ve Büyükşehir Belediye Başkanlığım dönemlerinde 7'inci kez altın kemeri Antalya'ya getirmenin gururunu yaşadım. Bizler her zaman spor ile siyaseti birbirinden ayrı tuttuk" diye konuştu.

"Altyapılarımızdan yeni sporcular yetişecek"

İlk kez altın kemer mutluluğunu 2006 yılında Osman Aynur ile yaşadıklarını aktaran Başkan Muhittin Böcek, " İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Mustafa Taş ve iki defa da Yusuf Can Zeybek oğlum ile altın kemeri Antalya'ya getirdik. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulundurduğu 500 yakın güreşçi ile Türkiye'de güreşe en büyük destek veren belediyedir. Bizler altyapılardan yeni Yusuf Can Zeybekler, Ali Gürbüzler, İsmail Balabanlar yetiştireceğiz. Güreşçilerimize Büyükşehir Belediye Meclisi'nden de alacağımız karar ile önemli destekler vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Sporculara altın takdim etti

Güreşlerde madalya kazanan sporculara Başkan Muhittin Böcek ve belediye başkanları, altın takdim etti. Zeybek'e altın ödülü ve çiçeği, Başkan Muhittin Böcek ve Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ramazan Karabulut verdi. Daha sonra ise başpehlivanlık güreşi finalisti Mustafa Taş, başaltı birincisi Erkan Taş, başaltı üçüncüsü Onur Susuz ve Uğur Şimşek, büyük orta boyunda ikinci olan Batuhan Güzel, küçük orta küçükte birincilik elde eden Yusuf İslam Taş, deste büyük boyda ikinci olan Bayram Berk Karaca, üçüncü Mustafa Can Erdem, deste orta boy üçüncüsü Mustafa Naz, ayak boyu üçüncüsü Ramazan Torun ve minik 2'de birincilik elde eden Süleyman Tufan madalya ve altın hediyelerini aldı.

Tören, Kırkpınar'da başarı gösteren sporcu ve belediye başkanlarıyla hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek Karşılandı - Son Dakika

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