Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anıldı

Antalya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla şehit polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç mezarı başında anıldı.

15.07.2024 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla şehit polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç mezarı başında anıldı.

Uncalı Mezarlığı Şehitliği'nde düzenlenen törene, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Ethem Taş ve Tuba Vural Çokal, MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, polis ve askeri erkan ile şehit yakınları katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunmasının ardından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit olan polis memuru Kılınç'ın kabrine protokol üyeleri tarafından karanfil bırakıldı. Protokoldekiler, diğer şehitlerin mezarlarını da ziyaret ederek dua okudu.

Vali Yazıcı ve protokol üyeleri daha sonra şehit Muhammet Oğuz Kılınç'ın babası Zeki ve annesi Meliha Meltem Kılınç'ı evinde ziyaret etti.

Baba Kılınç, AA muhabirine, 15 Temmuz'un Türk milleti için ikinci Çanakkale destanı olduğunu belirterek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işgalcilere ve düşmanlara karşı mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Kıyamete kadar Anadolu topraklarını koruyabilmek için her daim hazır olunması gerektiğini vurgulayan Kılınç, şunları kaydetti:

"Şehit aileleri olarak evlatlarımızın bize vatan olarak bıraktığı bu memleketi inşallah kıyamete kadar, son nefesimize kadar koruyacağız. Memleketimizde gençlerimizin duyarlı olmasını istiyoruz. Unutmamalarını istiyoruz. Bizler onu zaten unutmuyoruz. Bugün Ömer Halisdemir'leri, Fethi Sekin'leri kimse unutmasın. Muhammed Oğuz Kılınç'ları kimse unutmasın. 40 yıllık planlar yapanlar bir 40 yıl daha planlar yaparak bu memleketi parçalamak, bölmek isteyeceklerdir. Çünkü Anadolu toprakları çok kıymetli topraklar. Bu zamana kadar gençlerimiz, bu milletin evlatları vatanına sahip çıktılar. Bundan sonra da çıkacaklarına inanıyorum."

Şehidin annesi Meliha Meltem Kılınç ise 15 Temmuz'un hayatının en acı günü olduğunu dile getirerek, "O kadar üzgünüm ki. Evlat acısı çok zor. Ama bu evlat acısını sadece ben yaşamıyorum. Türk milleti de 15 Temmuz gibi bir acı günü yaşadığı için onlar da bu acıyı hissediyorlar. Her zaman için devletimiz, milletimiz zaten yanımızda oldu. Onların varlığı bize her zaman güç verdi. Bu acıyı, 15 Temmuz gibi bir günü yaşattıkları için o FETÖ'cü hainleri hiçbir zaman affetmiyorum. Affetmeyeceğim. Rabbim de affetmesin." dedi.

Kaynak: AA

Demokrasi, 15 Temmuz, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:10 Kim bu kadın Trump’a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti Kim bu kadın? Trump'a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti
13:50 Irak ve Suriye’nin kuzeyine operasyon 17 terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon! 17 terörist etkisiz hale getirildi
13:27 Çeşme’de orman yangını Alevler, 4 saat içerisinde bölgeyi tanınmaz hale getirdi Çeşme'de orman yangını! Alevler, 4 saat içerisinde bölgeyi tanınmaz hale getirdi
12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz
13:50 Yeni dizisi için imaj değiştiren Ertan Saban, yeni haliyle beğenilmedi Yeni dizisi için imaj değiştiren Ertan Saban, yeni haliyle beğenilmedi
12:29 İstanbul’a gelmesine saatler kaldı Fenerbahçe Allan Saint Maximin’e kavuşuyor İstanbul'a gelmesine saatler kaldı! Fenerbahçe Allan Saint Maximin'e kavuşuyor
12:24 Milyoner’e katılan yarışmacı hiç susmadı Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin Milyoner'e katılan yarışmacı hiç susmadı! Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin
11:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehitlerimiz için Kur’an tilaveti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitlerimiz için Kur'an tilaveti
11:38 Adana’da dünyanın en eski, en küçük memeli hayvanı görüldü Adana'da dünyanın en eski, en küçük memeli hayvanı görüldü
11:27 Emine Erdoğan’dan 15 Temmuz paylaşımı: Bu emaneti sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Bu emaneti sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz
11:21 Listede 3 Türk var EURO 2024’e damga vuran kadro belli oldu Listede 3 Türk var! EURO 2024'e damga vuran kadro belli oldu
11:20 21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi 21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu; 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi
11:16 Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 14:27:22. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement