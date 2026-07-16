Antalya'da 15 Temmuz Dijital Deneyim Merkezi açıldı - Son Dakika
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Antalya'da 15 Temmuz Dijital Deneyim Merkezi açıldı

16.07.2026 09:52
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Antalya'da, 15 Temmuz darbe girişimini anlatan Dijital Deneyim Merkezi, Vali Şahin ve protokolün katılımıyla ziyarete açıldı. Merkez, interaktif uygulamalarla milli hafızayı genç nesillere aktarmayı hedefliyor.

ANTALYA'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz Dijital Deneyim Merkezi, düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

15 Temmuz 2016 darbe girişimi sürecinin tüm yönleriyle görsel ve dijital içeriklerle anlatıldığı 15 Temmuz Dijital Deneyim Merkezi ziyarete açıldı. 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan olayları interaktif uygulamalar ve dijital gösterimlerle yakından deneyimleme imkanı sunan merkez, 15 Temmuz ruhunun ve milli hafızanın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Açılış törenine Vali Hulusi Şahin, vali yardımcıları, kurum yetkilileri, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

ÖZEL VE NİTELİKLİ DONANIMLARA SAHİP BİR MERKEZ

Programda yaptığı konuşmada 15 Temmuz darbe girişimini genç nesillere anlatmanın önemini vurgulayan Vali Hulusi Şahin, "O günlerde çocuk olan gençlerimize 15 Temmuz'u anlatabilmek adına elimizdeki tüm imkan ve materyalleri sonuna kadar kullanmak için harekete geçtik. Bu noktada Antalya'mız gerçekten çok özel imkanlara ve yüksek bir kapasiteye sahip. İçinde bulunduğumuz bu tesiste o kadar özel ve nitelikli donanımlar var ki, buranın hazırlanması ve dijital materyallerin kısa sürede hazır hale getirilmesi çok büyük bir çaba ve üstün bir gayret gerektiriyordu. Bu doğrultuda, başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanımız Burhanettin Duran hocamıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" sözlerini kaydetti.

'O GECENİN SABAHINDA, ZAFER KORKUSUZLARIN OLDU'

Dijital Deneyim Merkezi'nin nitelikli ve donanımlı içerik ve materyallere sahip olduğunu belirten Vali Şahin, "Elimizdeki her imkanla 15 Temmuz ruhunu yaşatmaya çalışıyoruz. O gün; binlerce yıllık Türk tarihinin en önemli dönemeçlerinden biriydi. Demokrasimiz ve bağımsızlığımız adeta uçurumun eşiğinden döndü. Bu dönüş, tamamen milletimizin şecaati ve fedakarlığı sayesinde gerçekleşti. Milletimiz öyle bir millet ki o gece göğsünü tanklara, helikopterlere ve silahlara siper etti. Elinde bir sopa dahi yoktu ama yüreği ve imanı vardı. Binlerce vatan evladının kalbinde zerre korku barınmazken; tanklarla, uçaklarla, helikopterlerle milletin üzerine yürüyen darbecilerin içi korkuyla doluydu. ve nihayetinde o gecenin sabahında, zafer korkusuzların oldu" ifadelerini kullandı.

'DÜNYADAKİ HAKSIZLIKLARI GÜR BİR SESLE HAYKIRAN BİR TÜRKİYE VAR'

Türkiye'nin her geçen gün büyüyen, gelişen ve geleceğe umutla bakan bir ülke olduğunu vurgulayan Vali Şahin, "Bugün, tarihin doğru tarafında duran, mazlumların her daim yanında yer alan ve dünyadaki haksızlıkları gür bir sesle haykırabilen bu büyük ülkenin vatandaşı olmaktan gurur duyuyoruz. Bu gücü ve gururu; başta 15 Temmuz şehitlerimiz ve gazilerimiz olmak üzere, o gece mücadele eden polisimize, askerimize ve vatandaşlarımıza borçluyuz. Bugün o tarihi geceyi, elimizdeki en ileri dijital imkanlarla yeniden canlandırıyoruz. Yüreği bayrak aşkıyla ve vatan sevgisiyle çarpan tüm Antalyalıları bu benzersiz dijital deneyim çadırına bekliyoruz" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Vali Hulusi Şahin, Dijital Deneyim Merkezi'ni gezerek incelemelerde bulundu ve içerikler hakkında bilgi aldı.

15 Temmuz Dijital Deneyim Merkezi, 16-22 Temmuz 2026 tarihleri arasında vatandaşların ziyaretine açık olacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da 15 Temmuz Dijital Deneyim Merkezi açıldı - Son Dakika

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