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Antalya'da 19 Mayıs Kutlamaları

Antalya\'da 19 Mayıs Kutlamaları

Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli tören ve etkinliklerle kutlandı.

19.05.2025 15:36
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Antalya merkez ve ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediye binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunun ardından, Antalya Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Törene, belediye personelinin yanı sıra sporcu ve gençler de katıldı.

Kemer ilçesindeki törenler, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlkay Kaya'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Ardından kortej düzenlendi, Türk bayraklarıyla Deniz Caddesi'nden geçen vatandaşların yürüyüşü Kemer İlçe Stadyumu'nda son buldu.

Kumluca ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, öğrenciler şiir okudu, okulların spor ve jimnastik kulüpleri tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.

Müzik dinletisi sonunda, hafta dolayısıyla okullar arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Akseki'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Halil Cengiz, konuşma yaptı.

Öğrenciler şiir okudu, halk oyunları gösterileri sergilendi, karate ve aerobik gösteriler sunuldu.

Dokumapark'ta Gazapizm konseri

Kepez ilçesindeki kutlamalarda sanatçı Gazapizm, Dokumapark'ta konser verdi.

İlçe Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olan Kepez Belediyesi hentbol takımını tebrik etti.

Muratpaşa ilçesinde ise Erdal İnönü Parkı'nda Muratpaşa Belediyesi'nin gitar orkestrasının hazırladığı performansla başlayan etkinlik, çeşitli halk danslarıyla devam etti.

İlçe Belediye Başkanı Ümit Uysal, önemli bir günü kutladıklarını belirtti.

Serik ilçesindeki Atatürk Caddesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mevlüt Özen, çelenk sunumunun ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Öğrencilerin şiir okunması, folklor ve jimnastik gösterilerin ardından şiir, resim ve kompozisyon dallarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Konyaaltı ilçesindeki Hayat Park'ta iki gün süren "Gençlik Şenliği" yapıldı. Konser ve gösterilerin yer aldığı şenlikte, gençler için PUBG Mobile turnuvası düzenlendi.

Belediye Başkanı Cem Kotan, bu anlamlı günü birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da 19 Mayıs Kutlamaları - Son Dakika

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