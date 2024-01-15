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Antalya'da 2 Kilogram Eroin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Antalya'da 2 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

Antalya'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, ellerinde bulunan 2 kilo 100 gram eroini piyasaya sürmeye hazırlanan 2 şüpheli yakalandı. Jandarma ekipleri, şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yaptıkları aramada eroin maddesi ve hassas terazi ele geçirdi. Tutuklanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

15.01.2024 - 15:52,
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ANTALYA'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda ellerindeki 2 kilo 100 gram eroini piyasaya sürmeye hazırlanan 2 şüpheli yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında A.Ü. ve M.Ç.'nin ellerinde bulundurdukları uyuşturucu maddeyi piyasaya sürecekleri bilgisi alındı. Adli makamlardan alınan arama kararıyla jandarma ekipleri A.Ü. ve M.Ç.'nin üzerinde ve ikametlerinde yaptığı aramada yatak bazasının içinde 2 kilo 100 gram eroin maddesi ve hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan A.Ü. ve M.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)

Antalya\'da 2 Kilogram Eroin Ele Geçirildi
Kaynak: DHA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma, Antalya, Uyuşturucu, Suç, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da 2 Kilogram Eroin Ele Geçirildi - Son Dakika
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