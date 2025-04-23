Antalya'da 23 Nisan Futbol Turnuvası, Mattia Ahmet Minguzzi Anısına Düzenlendi

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İstanbul Kadıköy'de uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi anısına futbol turnuvası düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar için birçok farklı etkinliğe imza attı. Bu özel günde, Atatürk Parkı'nda bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi halı sahalarında düzenlenen "23 Nisan Futbol Turnuvası" uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamdan koparılan Mattia Ahmet Minguzzi'ye adandı.

Farklı yaş gruplarından 12 takımın katılımıyla gerçekleşen turnuvada, Minguzzi'nin anısını yaşatmak amacıyla özel pankartlar açıldı. Dostluk turnuvası sonunda, katılım sağlayan tüm sporculara anı madalyası takdim edildi.

"Şiddetten uzak kalmanın en güçlü yöntemi spor"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri Şube Müdürü Merve Kocagöz, "23 Nisan, aynı zamanda Mattia Ahmet Minguzzi'nin doğum günü. Turnuvamıza 12 takım katılım sağladı. Tüm maçlar dostluk maçı çerçevesinde geçti. Çocuklarımızı şiddetten uzak tutmanın en güçlü yöntemlerinden birisi, onlara sporla dolu bir hayat sunmaktır. Öfkeyle değil, anlayışlı olmak ve birlik içinde tutmaktır. Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya destek vermeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.