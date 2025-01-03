Antalya\'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem: Saha Taramaları Devam Ediyor

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'SAHA TARAMALARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR'

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 16.51'de Alanya açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Kurumlarımıza intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Saha taramalarımız devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

'İLK DEFA BU KADAR KÖTÜ SALLANDIĞIMIZ HİSSETTİM'

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, "Değerli hemşehrilerim ilçemizde yoğun olarak hissedilen bir deprem olmuştur. Şu ana kadar birimlerimize ulaşan bir olumsuzluk yoktur. Alan çalışmalarımız Büyükşehir ve Alanya Belediyesi ile iş birliğinde devam etmektedir. İlçemize ve bölgemize geçmiş olsun" dedi. Depremi hissedenlerden Arda Sıray ise "İlk defa bu kadar kötü sallandığımızı hissettim. Gerçekten çok korktum" diye konuştu.

DEPREM KAMERADA

Diğer yandan deprem sırasında vatandaşların yaşadığı panik anları, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; iş yerlerinde otururken depremi hissedenlerin koşuşturması ve binaları terk etmeleri yer aldı.