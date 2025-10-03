Antalya'da 5 Ayaklı Kuzu Doğdu - Son Dakika
Antalya'da 5 Ayaklı Kuzu Doğdu

Antalya'da 5 Ayaklı Kuzu Doğdu
03.10.2025 18:40
Manavgat'ta bir koyunun kuzusu 5 ayakla dünyaya geldi. Veterinerler durumu inceleyerek destek sağlıyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bir hayvan yetiştiricisine ait koyunun kuzusu 5 ayaklı dünyaya geldi. Hayvan yetiştiricisi karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlığını ise gizlemedi.

Antalya'da sıra dışı bir olay meydana geldi. Manavgat ilçesiDoğançam Mahallesi'nde aile mesleği olarak küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Mesut Şen, doğum yapan koyunlarından birinin kuzusunu görünce ağzı açık kaldı.

5 AYAKLI DOĞDU

Hayvan yetiştiricisi Mesut Şen, kuzunun 5 ayaklı doğduğunu fark etti. Şen, yaptığı açıklamada, böylesi bir durumla ilk kez karşılaştığını belirterek, "Kuzu, diğer kuzulara göre daha büyük ancak ayağa kalkmakta zorlanıyor. Kemik ve eklem yapısı tamamen normal, sadece hareket edemiyor. Veterinerler de bu konuda net bir bilgi veremediler." dedi.

UZMAN İSİM GENETİK FAKTÖRLERİ ÖNE SÜRDÜ

Bölgede hizmet veren veteriner hekim Mehmet Yüksel de bu tür doğumların nadir görüldüğünü ifade etti. Yüksel, kuzunun muayenesinde yaşamsal fonksiyonlarını engelleyecek durum gözlenmediğini aktararak, "Bu tarz anomalilerin gerçekleşmesine, genetik faktörler, sürü içerisinde akrabalık oranının artması, beslenmedeki vitamin yetersizlikleri, gebeliğin erken dönemindeki enfeksiyonlar, ilaç kalıntıları veya bozuk yemlerdeki toksin kalıntıları rol oynayabilir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Mesut Şen, Manavgat, antalya, Güncel, Sağlık, Tarım, Yaşam, Son Dakika

