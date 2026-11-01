Antalya'da 9 ayda yabancı ziyaretçi azaldı, Rusya ve Ukrayna'dan gelenler arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Antalya'da 9 ayda yabancı ziyaretçi azaldı, Rusya ve Ukrayna'dan gelenler arttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya\'da 9 ayda yabancı ziyaretçi azaldı, Rusya ve Ukrayna\'dan gelenler arttı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AKTOB'un ekim bültenine göre Antalya'da Ocak-Eylül döneminde yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 5,69 azalarak 12 milyon 483 bin 159'a geriledi. Almanya ve İngiltere'den gelenlerde toplam 323 bin 965 kişilik azalma olurken ilk 10 pazarda yalnızca Rusya ve Ukrayna'da artış yaşandı.

ANTALYA'ya yılın 9 ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı, yüzde 5,69 azalarak 12 milyon 483 bin 159'a geriledi. Almanya ve İngiltere'den gelenlerin sayısında toplamda 323 bin 965 kişilik azalma olurken, savaş halindeki Rusya ve Ukrayna'dan gelen ziyaretçi sayısında artış yaşandı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) ekim bülteninde, Antalya'nın 2026 yılı Ocak- Eylül dönemi turizm verileri değerlendirildi. Yabancı ziyaretçiler ile yurt dışında yaşayan vatandaşların toplamında ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,41 azalarak 13 milyon 330 bin 110 oldu. Yabancı ziyaretçilerdeki kayıp 752 bin 605'e ulaşırken, vatandaş ziyaretçi sayısı yüzde 1,15 düşüşle 846 bin 951 olarak gerçekleşti.

ALMANYA VE İNGİLTERE'DE 324 BİNE YAKIN KAYIP

Antalya'nın ikinci büyük kaynak pazarı Almanya'dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 6,29 azalarak 2 milyon 532 bin 988'e, üçüncü sıradaki İngiltere'den gelenlerin sayısı yüzde 11,90 düşüşle 1 milyon 139 bin 5'e geriledi. İki pazardaki toplam kayıp 323 bin 965 kişi oldu. Bültende; Almanya ve İngiltere'nin yabancı ziyaretçi sayısındaki düşüşün, net kaybın yaklaşık yüzde 43'ünü oluşturduğu belirtildi.

İLK 10 PAZARIN 8'İNDE GERİLEME

İlk 10 kaynak pazar içinde oransal olarak en büyük düşüş, Romanya'da yaşandı. Bu ülkeden gelenlerin sayısı yüzde 16,10 azalarak 332 bin 235'e gerilerken, kayıp 63 bin 739 kişi oldu. Slovakya yüzde 11,80 düşüşle 170 bin 533, Çekya yüzde 8,37 düşüşle 244 bin 354, Hollanda yüzde 6,78 düşüşle 362 bin 283 ziyaretçide kaldı. Polonya'dan gelenlerin sayısı yüzde 5,13 azalarak 1 milyon 51 bin 168'e, Kazakistan'dan gelenlerin sayısı da yüzde 2,79 gerileyerek 340 bin 795'e indi.

RUSYA VE UKRAYNA'DA ARTIŞ

Antalya'nın ilk 10 kaynak pazarı arasında yalnızca Rusya ve Ukrayna'da artış kaydedildi. Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 0,60 artarak 3 milyon 326 bin 769'a ulaştı. Ukrayna, yüzde 5,82 artışla 385 bin 317 ziyaretçiye ulaşarak beşinci sıraya yükseldi. İki ülkeden gelenlerin sayısındaki toplam 41 bin 69 kişilik artış, diğer büyük pazarlardaki kayıpları karşılamadı.

RUSYA'NIN PAYI YÜZDE 26,65'E ÇIKTI

Rusya'nın yabancı ziyaretçiler içindeki payı, ziyaretçi sayısındaki sınırlı artışa rağmen yüzde 24,98'den yüzde 26,65'e yükseldi. Bültende, bu değişimin diğer pazarlardaki daralmayı yansıttığı da belirtildi. Rusya ile Almanya, Antalya'ya gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 46,94'ünü oluşturdu. İlk dört ülkenin toplam payı yüzde 64,49, ilk 10 ülkenin payı ise yüzde 79,19 oldu.

Kaynak: DHA
İngiltereAlmanyaAntalyaEkonomiTurizmGüncelRusyaEylülSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Miçotakis BMGK’da harita açıp hedef aldı, Türkiye’den tek cümlelik yanıt geldi Miçotakis BMGK'da harita açıp hedef aldı, Türkiye'den tek cümlelik yanıt geldi
Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor
Göztepe’ye kaybeden Fenerbahçe’de yönetim harekete geçti Göztepe'ye kaybeden Fenerbahçe'de yönetim harekete geçti
Türkiye’nin en büyüklerindendi: 46 yıllık yatak devi iflas etti Türkiye'nin en büyüklerindendi: 46 yıllık yatak devi iflas etti
Orhan Gencebay ve Tarkan’ın “Hatasız Kul Olmaz” düeti mest etti Orhan Gencebay ve Tarkan'ın “Hatasız Kul Olmaz” düeti mest etti
Emre Kınay’dan hakaretlere karşı hukuk savaşı: Tazminatlar hayvan barınaklarına gidecek Emre Kınay’dan hakaretlere karşı hukuk savaşı: Tazminatlar hayvan barınaklarına gidecek
Akaryakıt fiyatları tabelaya sığmadı Çareyi böyle buldular Akaryakıt fiyatları tabelaya sığmadı! Çareyi böyle buldular
Düğünde dehşet Boğazından bıçaklayarak öldürdüler Düğünde dehşet! Boğazından bıçaklayarak öldürdüler
Akaryakıta gece yarısı dev zam Motorin 100 lirayı aştı Akaryakıta gece yarısı dev zam! Motorin 100 lirayı aştı
Kubat resmen eridi 5 ayda 20 kilo verdi Kubat resmen eridi! 5 ayda 20 kilo verdi
Biricik Suden: Mazhar, ’Bunu yaparsan seni boşarım’ dedi Biricik Suden: Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi
10:44
Dünya Gazetesi’nin sahibi Umut Güner, fon soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Dünya Gazetesi’nin sahibi Umut Güner, fon soruşturması kapsamında gözaltına alındı
09:25
Erdoğan imzaladı 3 üst düzey isim görevden alındı
Erdoğan imzaladı! 3 üst düzey isim görevden alındı
09:01
İsyan ateşi İsviçre’ye de sıçradı Sokaklar yangın yerine döndü
İsyan ateşi İsviçre'ye de sıçradı! Sokaklar yangın yerine döndü
08:35
Sosyal medyada yeni dönem başladı Bunu yapmayanın hesabı kapatılacak
Sosyal medyada yeni dönem başladı! Bunu yapmayanın hesabı kapatılacak
08:08
Görüntüler ABD’den değil Ankara’dan
Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!
07:25
Düğünde dehşet Boğazından bıçaklayarak öldürdüler
Düğünde dehşet! Boğazından bıçaklayarak öldürdüler
06:08
İstanbul’da inşaat çalışması nedeniyle 4 bina tahliye edildi
İstanbul'da inşaat çalışması nedeniyle 4 bina tahliye edildi
01:14
Park halindeyken kendi kendine hareket etti 300 metre boyunca durdurulamadı
Park halindeyken kendi kendine hareket etti! 300 metre boyunca durdurulamadı
00:34
Arkasında yağ dökerek ilerledi, motosikletli bir anda kendini yerde buldu O anlar kamerada
Arkasında yağ dökerek ilerledi, motosikletli bir anda kendini yerde buldu! O anlar kamerada
00:13
Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi Genel Başkanı Serkan Öz gözaltına alındı
Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi Genel Başkanı Serkan Öz gözaltına alındı
00:06
SPK Başkanlığına Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı atandı
SPK Başkanlığına Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 10:54:46. #.0.3#
SON DAKİKA: Antalya'da 9 ayda yabancı ziyaretçi azaldı, Rusya ve Ukrayna'dan gelenler arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android