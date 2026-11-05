Antalya'da 9 Kasım'da başlayacak COP31'de su güvenliği ve gıda kaybı tartışılacak - Son Dakika
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Antalya'da 9 Kasım'da başlayacak COP31'de su güvenliği ve gıda kaybı tartışılacak

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Antalya\'da 9 Kasım\'da başlayacak COP31\'de su güvenliği ve gıda kaybı tartışılacak
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Antalya'da 9 Kasım'da başlayacak COP31'in halka açık Yeşil Bölge'deki ilk günü su güvenliği, gıda kayıpları ve iklime dayanıklı tarıma ayrıldı. Toplantılarda Ankara'nın 2054 su yol haritası, tarladaki ürün kaybı ve gıda arz güvenliği ele alınacak.

ANTALYA'da 9 Kasım'da başlayacak COP31'in halka açık Yeşil Bölge'deki ilk gününde, su güvenliği, kuraklık, gıda kayıpları, iklime dayanıklı tarım ve gıda arz güvenliği ele alınacak. Türkiye Pavilyonu ve farklı tematik sahnelerde gerçekleştirilecek toplantılarda, su kaynaklarının gelecek yıllara hazırlanmasından tarladaki ürün kayıplarına, iklim değişikliğinin günlük yaşam ve üretime etkileri görüşülecek.

Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek dünyanın en önemli iklim zirvesi Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) ilk günü, 'Gıda, Tarım ve Sağlık' temasına ayrıldı. Konferansın halka açık bölümü olan Yeşil Bölge'de yayımlanan ilk programda, su ve gıda güvenliğinin öne çıktığı görüldü. Türkiye Pavilyonu'nun ilk toplantılarından biri uzun vadeli su güvenliği planlamasına ayrıldı.

2054'E KADAR SU GÜVENLİĞİ

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından saat 11.15'te düzenlenecek toplantıda 'Uzun Vadeli Su Güvenliği Planlamasıyla İklime Dirençli Şehirlerin İnşası: Ankara 2054 Yol Haritası' ele alınacak. Saat 12.30'da ise Türkiye Pavilyonu'nda su, enerji, gıda ve ekosistemin birbirleriyle bağlantısının ele alınacağı ayrı bir toplantı gerçekleştirilecek.

TARLADAKİ GIDA KAYBI KONUŞULACAK

Sıfır Atık Hub'ında Sıfır Atık Vakfı tarafından 'Tarlada Gıda Kaybı: Çiftlikler, Meyve Bahçeleri ve Bitki Koruma' başlıklı toplantı düzenlenecek. Tarımsal üretimin ilk aşamasında meydana gelen ürün kayıplarının ele alınacağı toplantı, gıda israfının yalnızca tüketim aşamasında değil; üretim sürecinden itibaren değerlendirilmesi açısından COP31 programında yer alacak.

İKLİME DAYANIKLI GIDA SİSTEMLERİ

Yeşil Sanayileşme Hub'ında 'Geleceği Beslemek: İklime Dayanıklı Gıda Ekosistemleri için Tarımsal Sanayide Dönüşüm', Türkiye Pavilyonu'nda ise 'Değişen İklimde Gıda Güvenliği: Dirençli, Erişilebilir ve Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Sistemlerinin Oluşturulması' toplantıları yapılacak. Bilim ve Teknoloji Hub'ında da çiftlikten sofraya uzanan gıda-tarım sistemlerinde döngüsel üretim modelleri tartışılacak.

GIDA ARZ GÜVENLİĞİ VE İKLİM

İklim Finansmanı Hub'ında Ziraat Bankası tarafından 'Gıda Arz Güvenliği ve İklim Adaptasyonu' başlıklı toplantı gerçekleştirilecek. Aynı sahnede daha önce yapılacak bir başka oturumda ise iklime uyum ihtiyaçlarının yatırıma dönüştürülmesi ve iklim değişikliğine karşı ekonomik dayanıklılığın finansmanı ele alınacak.

İZMİR, SU MODELİNİ ANLATACAK

Günün su konulu son toplantılarından birinde İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'Su Şehri: İzmir'in İklime Dirençli Su Yönetimine Bütünleşik Yaklaşımı' başlığıyla deneyimlerini paylaşacak. Türkiye Pavilyonu'ndaki toplantı saat 17.15'te başlayacak.

ANTALYA İÇİN KRİTİK BAŞLIKLAR

COP31'in ilk gününde ele alınacak su güvenliği, gıda kayıpları, tarımsal üretim ve iklim değişikliğine uyum başlıkları, turizmle birlikte tarımın önemli ekonomik faaliyetler arasında bulunduğu Antalya açısından da önem taşıyor. Konferansın ilerleyen günlerinde okyanuslar, denizler ve kıyı dayanıklılığı ile turizm, ayrı tematik gündemlerde ele alınacak.

Kaynak: DHA
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