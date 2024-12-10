Antalya'da Arkadaş Kavgası: 48 Yaşındaki Adam Öldürüldü - Son Dakika
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Antalya'da Arkadaş Kavgası: 48 Yaşındaki Adam Öldürüldü

Antalya\'da Arkadaş Kavgası: 48 Yaşındaki Adam Öldürüldü

Antalya'nın Kepez ilçesinde Nuri Karakuş, arkadaşından alacağını istemesi üzerine çıkan kavgada dövülerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak Mehmet Dönük gözaltına alındı. Karakuş'un eşi ise cenaze işlemleri sırasında büyük üzüntü yaşadı.

10.12.2024 15:47  Güncelleme: 15:51
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ANTALYA'da Nuri Karakuş (48), sıva işleri yaptığı arkadaşı Mehmet Dönük (20) tarafından 1000 TL alacağını istediği gerekçesiyle çıkan kavgada dövülerek öldürüldü.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Nuri Karakuş, sıva, boya işleri yaptığı arkadaşı Mehmet Dönük'ten 1000 TL alacağını istemek için evine gitti. Evin önünde ikili arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Mehmet Dönük, arkadaşını darbettikten sonra olay yerinden uzaklaştı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, yüzünden ağır yaralanan Nuri Karakuş'u ambulansla hastaneye götürdü. Kepez Devlet Hastanesine kaldırılan Karakuş, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekibi, kısa sürede Mehmet Dönük'ü yakalayarak gözaltına aldı. Nuri Karakuş'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Sabah saatlerinde morga gelen Karakuş'un eşi, çocukları ve yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Adli Tıp Kurumu Morgu'nda otopsi işlemi tamamlanan Karakuş'un cansız bedeni, defnedilmek üzere Kurşunlu Mezarlığına götürüldü. Mehmet Dönük ise ifadesinde, Ekmek almaya gitmiştim. O esnada elinde tornavidayla karşıma çıkıp, 'Paramı nerden vermiyorsun, paramı versene' deyip alacağını istedi. O esnada küfürleştik. Küfürleşme yumruklu kavgaya dönüştü. O bana, ben ona vurdum. O esnada yere düştü. Pişmanım, keşke bu olay yaşanmasaydı dedi.

EŞİ AYAKTA DURMAKTA ZORLUK ÇEKTİ

Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'dan otopsi işlemi tamamlanan Nuri Karakuş'un cansız bedeni, ailesine teslim edildi. Cenaze alınacağı esnada morga giren eşi Sakine Karakuş, gözyaşlarını tutamadı. Sakine Karakuş, cenaze araca yüklendikten sonra morgdan çıktığı esnada yürümekte zorluk yaşayınca 2 yakını tarafından kollarına girilerek çıkarıldı. Nuri Karakuş'un cansız bedeni defnedilmek üzere Sütçüler Mezarlığına götürüldü.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Nuri Karakuş'u darbederek ölümüne sebep olan Mehmet Dönük ise Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne, oradan da adliyeye sevk edildi. Dönük, sağlık kontrolünden çıktığı esnada basın mensuplarının 1000 TL için değer miydi, neden öldürdünüz sorusuna Adamı öldürmedim. Hayır kesinlikle öyle bir şey yok, yanlış karşılığını verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Arkadaş Kavgası: 48 Yaşındaki Adam Öldürüldü - Son Dakika

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