Antalya'da Atık Geri Dönüşüm Tesisi ile Enerji Üretimi Artıyor - Son Dakika
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Antalya'da Atık Geri Dönüşüm Tesisi ile Enerji Üretimi Artıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi ile 19 ilçeden toplanan evsel atıkları çevre dostu yöntemlerle geri dönüştürerek aylık 89 bin 800 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak kadar enerji üretiyor.

24.02.2025 14:59
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede toplanan evsel atıkları geri dönüşüm ve bertaraf tesislerinde çevre dostu bir şekilde yok ediyor. Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi, kentin çöpünden aylık 89 bin 800 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek miktarda enerji üretimi gerçekleştiriliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, doğayı koruma ve sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı projelerine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisinde, ilçelerden gelen çöplerin bertaraf edilmesinin yanı sıra atık ısıdan enerji üretimi yapılıyor. Tesisin kapasitesi kış aylarında günlük 2 bin 200 ton, yaz aylarında ise 3 bin ton olarak değişkenlik gösteriyor.

19 ilçenin çöpü bertaraf ediliyor

Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Elmalı, Korkuteli, Kumluca, Finike, Demre, Serik, Kemer ve Kaş ilçelerinden toplanan atıklar transfer istasyonlarından 48 araçla Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme, Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi'ne taşınıyor.

Alanya Entegre Katı Atık Değerlendirme Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi'nde Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Akseki ve İbradı ilçelerinin, Manavgat Katı Atık Düzenli Depolama ve Enerji Üretim Tesisi'nde ise Manavgat ilçesinin evsel katı atıkları bertaraf ediliyor.

Tesisin toplam enerji üretim kapasitesi 28,27 megawatt saat

Antalya Büyükşehir Belediyesinde görevli Çevre Yüksek Mühendisi Tahir Batı, Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Tesisi'nde atıkların bertaraf öncesi çeşitli işlemlerden geçirildiğini belirtti. Batı, ilçelerden toplanan atıkların önce kabul ünitesine alındığını, ardından geri dönüştürülebilir maddelerin ayrıştırıldığını anlattı. Organik atıkların ise biyometanizasyon tanklarında çürütülerek metan gazı üretildiğini ve bu gazın enerji santralinde elektrik üretiminde kullanıldığını söyledi. Tesisin Türkiye'de ilk ve tek olan atık ısı geri kazanım ünitesine de sahip olduğunu belirten Tahir Batı, 460 derece sıcaklıktaki atık ısının buhar türbin santralinde geri kazanılarak 2,8 megawatt saatlik elektrik üretildiğini kaydetti. Tahir Batı, tesisin toplam enerji üretim kapasitesinin 28,27 megawatt saat olduğunu ifade etti.

"75 bin ton sera gazı emisyonunu azaltarak küresel ısınma ile mücadeleye katkıda bulunuyor"

Çevre Mühendisi Serpil Beşkaza ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme, Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi'nde üretilen aylık enerjinin 89 bin 800 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek miktarda olduğunu ifade etti. Beşkaza, "Bu sayede 340 bin ton karbon emisyonu azaltılıyor. Tesis, Türkiye'de atık ısıdan enerji üreten ilk katı atık tesisi olma özelliği taşıyor ve ayrıca atık ısıdan enerji geri kazanımı ile 75 bin ton sera gazı emisyonunu azaltarak küresel ısınma ile mücadeleye katkıda bulunuyor" dedi.

Tıbbi atıklar da bertaraf ediliyor

Tesis aynı zamanda Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar 19 ilçedeki hastane, sağlık kuruluşu, eczane, diş hekimi, veteriner klinikleri, diyaliz merkezleri ve tıbbi atık üreten tüm birimler ve kuruluşlardan toplanan tıbbi atıkları, yönetmeliklere uygun şekilde sterilize ederek bertaraf ediyor. Çevreci bir yaklaşımla işletilen entegre tesiste, mekanik ayırma, biyometanizasyon, enerji üretimi, ikinci sınıf düzenli depolama sahaları ve tıbbi atık sterilizasyon ünitesi gibi birimler yer alıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Atık Geri Dönüşüm Tesisi ile Enerji Üretimi Artıyor - Son Dakika

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