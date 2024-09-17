Antalya'da Avrupa Hareketlilik Haftası Kutlanacak

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(ANTALYA) - Avrupa Hareketlilik Haftası, bu yıl "Paylaşımlı Kamusal Alan" teması ve "Paylaşımlı Kamusal Alanlarda, Şehri Birlikte Yaşayalım" sloganıyla 16-22 Eylül 2024 tarihleri arasında Antalya'da da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi, hafta boyunca çeşitli toplantılar, eğitimler ve etkinlikler düzenleyecek.

Avrupa Komisyonu'nun sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusundaki bilinçlendirme girişimlerinden olan "Avrupa Hareketlilik Haftası" tüm dünyada ve Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da 16-22 Eylül günleri arasında kutlanacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek kutlama programında bisiklet turu ve "arabasız gün" etkinliği düzenlenecek. Kentleri ve yerel yönetimleri sürdürülebilir ulaşım yöntemlerine teşvik etmeyi amaçlayan hafta boyunca karbon salınımının azaltılmasına yönelik neler yapılabileceği konusunda vatandaşlar bilgilendirilecek.

Bisiklet turu düzenlenecek

Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu yılki "Paylaşımlı Kamusal Alan" temasına uygun olarak 18 Eylül Çarşamba günü bisiklet turu gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında saat 19.30'da Atatürk Parkı Barbaros Çay Bahçesi karşısında toplanacak bisikletli vatandaşlar, Karaalioğlu Parkı girişinde bulunan eski belediye binası önüne kadar bisiklet sürecek. Yine 18 Eylül Çarşamba günü saat 14.00-17.00 saatleri arasında Bülent Ecevit Kültür Merkezi ve Eski Belediye Binası önünde "Migris Projesi" kapsamında Alman Constin Firması batarya istasyonunu ve hafif elektrikli araçları test edecek olan personele tanıtım yapacak ve kullanım eğitimi verecek.

Hafif elektrikli araçlar test edilecek

Etkinlikler, 19 Eylül Perşembe günü 10.00-11.00 saatleri arasında Döşemealtı Osman Ali Cingöz İlköğretim Okulu'nda devam edecek. Aynı gün 09.00-17.00 saatleri arasında Karaalioğlu Parkı'nda belediye personeli tarafından süt dağıtımı, zabıta devriyesi, park-bahçeler bakım, aydınlatma kontrolü gibi rutin görevlerde kullanılacak hafif elektrikli araçlar test edilecek.

Etkinlikler gün boyu sürecek

Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde 20 Eylül Cuma günü 13.30-19.00 saatleri arasında Migris Projesi kapsamında "Sürdürülebilir Mobilite için Batarya Değişimi Mikro-Konferansı" düzenlenecek. Eski Lara yolunun Düden Balık Çarşısında doğru olan bölümü 22 Eylül Pazar günü kapatılarak arabasız gün etkinliği gerçekleştirilecek. Ekdağ Düden Balık Çarşısı önünde 15.00-22.00 saatleri arasında Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında etkinlikler, konserler ve yarışmalar düzenlenecek. Migris Projesi kapsamında 5 adet hafif elektrikli araç vatandaş tarafından alanda test edilecek.