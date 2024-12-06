Antalya'da Avrupa Havacılık İşbirliği Toplantısı

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Antalya'da havacılık alanında işbirliği ağı oluşturmak amacıyla bazı Avrupa ülkelerinden havacılık okulları ve kurum yetkililerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.

Aksu ilçesindeki Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde yapılan "Avrupa Havacılık Okulları İşbirliği Ağı Oluşturma Toplantısı"na Almanya, Fransa, Portekiz, İtalya, Romanya, İspanya, Sırbistan'dan gelen havacılık okulları ile kurum yetkilileri de katıldı.

"Havacılığın geleceği"nin konuşulduğu toplantıda, Avrupalı yetkililerle havacılıkta gelinen nokta, sektörün geleceği değerlendirildi, öğrencilerin stajdan mesleki eğitimine, öğrenci değişimine kadar birçok konuyu kapsayan işbirliği protokolü imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, burada yaptığı konuşmada, uluslararası işbirliğini güçlendirmenin yanında geleceğin havacılık personellerini yetiştirme konusunda önemli adım atıldığını söyledi.

Gençlerin uluslararası platformda rekabet edebilir bireyler olarak yetişmelerinin önemine işaret eden Kaygusuz, şunları kaydetti:

"Buradan mezun olan öğrencilerin uluslararası platformlarda çalıştığını görmek bizi gururlandıracaktır. Havacılık gibi yüksek standartlar gerektiren sektörde bu okulun verdiği eğitim Türkiye'nin küresel rekabet gücünü arttırmak açısından kritik rol oynamaktadır. Erasmus projesi kapsamında yürütülen projeler ve uluslararası işbirlikleri, mesleki eğitimin standartlarını yükseltmek için büyük fırsat sunmaktadır. Erasmus projeleri sayesinde öğrencilerimiz yabancı kültürü tanımakla kalmayıp Avrupa'nın önde gelen havacılık okullarıyla bilgi ve deneyim paylaşımı yapma imkanı bulmaktadır."

"Ülkemiz, uçak bakım alanında dünyada sayılı ülkeler arasında yer alıyor"

Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Haldun Çevik de öğrencilerin ve öğretmenlerin hem istihdamına hem de kendilerini geliştirmelerine katkı sunmak için program düzenlediklerini belirtti.

Nitelikli uçak teknisyenleri ve mühendisleri yetiştirmenin gerektirdiği sorumluluğun farkında olduklarını vurgulayan Çevik, "Eğitim kalitemizi her geçen gün bir adım daha ileriye taşıyoruz. Ülkemiz, uçak bakım alanında dünyada sayılı ülkeler arasında yer alıyor. Toplantıda, potansiyel ortaklık fırsatları değerlendirildi, okullar arasında hareketlilik değişim türlerinde hazırlıklar yapıldı. Avrupalı ortaklarımızla öğrencilerimizin staj, beceri, mesleki eğitim, öğrencilerinin grup hareketlilikleri, öğrenci değişimi gibi pek çok konuda görüş birliğine ulaşarak, mutabakat metni imzalandı" diye konuştu.

Çevik, Türkiye'nin hem sivil hem de askeri havacılıkta dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldığını ifade etti.

Okullarında uçak üretip, bunların bakımını yapabilecek nitelikli öğrenciler yetiştirdiklerini aktaran Çevik, "Yaptığımız anlaşmalar doğrultusunda Avrupa'da bizim öğrencilerimizi uçak teknisyeni olarak görebileceğiz. Aynı zamanda Avrupalı ortaklarımızın öğrencileri de okulumuzda ve Antalya havalimanında staj ve beceri eğitimlerine katılabilecek." dedi.