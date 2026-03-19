Antalya\'da Bayram Güvenliği İçin Önlemler

19.03.2026 14:10
Antalya'da Ramazan Bayramı'nda güvenlik için 10 bin 99 personel ve 2 bin 150 tim görevlendirildi.

RAMAZAN Bayramı tatilinin en çok tercih edilen bölgelerinden biri olan Antalya'da ciddi önlemler alındı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, bayram tatili süresince toplam 2 bin 150 tim ve 10 bin 99 asayiş personeli, 1 helikopter, 9 insansız hava aracı ve 10 dedektör köpeğin görev yapacağını açıkladı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Ramazan Bayramı kapsamında alınan trafik ve güvenlik tedbirleriyle ilgili olarak Antalya Havalimanı giriş kapısında gazetecilere açıklamada bulundu. Açıklamada Vali Şahin'e İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, Sahil Güvenlik Komutanı Yarbay Tolga Coşkun, İl Emniyet Müdür Vekili Zafer Kunduz ve Antalya Havalimanı DHMİ Başmüdürü Durdali Şavkar eşlik etti.

Vali Hulusi Şahin, bayram tatili yoğunluğunun bugün arttığını belirterek, "Bunun için de tüm tedbirlerimizi sıkı bir şekilde aldık. Hedefimiz hem Antalyalı hemşehrilerimizin hem de Antalya'ya gelecek olan milyonlarca misafirimizin bayram tatilini huzur, güven ve mutluluk içerisinde geçirmeleri ve şehirlerine, ülkelerine mutlu ve memnun bir şekilde dönmeleri. Bunun için arkadaşlarımız mesai mefhumu tanımadan çalışıyor" dedi.

43 UYGULAMA NOKTASI, 10 BİN 99 ASAYİŞ PERSONELİ GÖREVDE

Bayram dönemi rakamlarını da veren Vali Şahin, "İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından ara tatilin başladığı 13 Mart 2026 tarihinden itibaren tedbirler alınmaya başlandı ve bunlar 23 Mart tarihine kadar devam edecek. 24 saat esasına göre, öncelikle trafik tedbirleri kapsamında 222 trafik ekibi görevlendirildi. 73 şahin timi, 295 ekip ve 1179 personel görevlendirildi. Özellikle 19-23 Mart tarihleri arasında yine İl Emniyet Müdürlüğümüzce alınan genel güvenlik ve asayiş tedbirleri kapsamında da 402 ekip, 3 bin 217 personel, 2 adli polis timi, 45 motosikletli yunus polis timi, 1 helikopter, 9 insansız hava aracı, 10 dedektör köpek ve 18 yaya devriye timi görevlendirilmek suretiyle 43 uygulama noktasında vatandaşlarımızın bayramı huzurlu bir ortamda geçirmesi için gerekli tüm tedbirleri aldık. Jandarma birimlerince günlük 195 tim, 930 personel ile toplam 845 devriye faaliyeti icra ediliyor. Bayram tatili süresince toplam 2 bin 150 tim ve 10 bin 99 asayiş personeli görev yapmış olacak. Jandarma trafik birimlerimizce de günlük 55 trafik timi, 135 trafik personeli ile toplam 165 trafik devriyesi faaliyeti icra ediliyor. Bayram tatili süresince toplam 498 trafik timi, 1215 trafik personeli görevlendirilmiş olacak" diye konuştu.

TRAFİKTE HIZ VE KEMER UYARISI

Vali Şahin, denizlerde de emniyet ve asayişin muhafaza edilebilmesi için Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı tarafından bayram süresince 56 deniz, 56 kara aracı ile 48 görev noktasında toplam 360 personel ile ayrıca bir dalış timi ve bir de narkotik arama köpeği ile görev yapılacağını söyledi. Vali Şahin, açıklamasına şöyle devam etti:

"Sahadayız hepimiz. Hedefimiz huzurlu bir bayram tatili geçirebilmek. Trafik tedbirleri bu açıdan çok önemli, trafikte bir yerden bir yere gitmeye çalışıyoruz. Bir yarış içerisinde değiliz. O yüzden vatandaşlarımıza sabır, itidal ve dikkat tavsiye ediyorum. En hızlı gidenle ortalama hızla giden arasında herhalde 5- 10 dakikadan fazla mesafe olmaz. Ama kendimizi riske atarak, sevdiklerimizi riske atarak, büyük acılara sebep vermeyelim. Yakın zamanda Antalya'da çok büyük bir kaza yaşadık, 10 evladımızı kaybettik. Böyle acıların yeniden yaşanmasını istemiyoruz. Tedbirlerimiz önleyici, bilgilendirici tedbirler. Hiçbir personelimizin ceza yazmak gibi hiçbir hedefi söz konusu olamaz. Biz trafik kurallarına uyulmasını ve bayram tatilinin zehre dönmemesini istiyoruz. Misafirlerimize, hemşehrilerimize de tavsiyemiz, özellikle hız limitlerine uymaları, emniyet kemeri takmaları sadece ön koltukta değil, yolcu koltuklarında da emniyet kemerlerini takmaları ve trafikte daha sabırlı, daha anlayışlı bir seyir kültürünü benimsemeleri istiyoruz. Vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum."

BAYRAMDAKİ TURİZM HAREKETLİLİĞİ

Bayram boyunca Antalya'daki yerli ve yabancı turist hareketliliğiyle ilgili net sayı veremeyeceğini ancak rakamların iyi olduğunu da söyleyen Vali Şahin, "Hem iç turizmin hareketli olduğu bir dönemi yaşıyoruz hem de diğer ülkelerden misafirlerimiz geliyor. Onların Paskalya bayramları nedeniyle ama Orta Doğu'daki İran, ABD, İsrail çatışması nedeniyle, bizim normalde bu mevsimde Nevruz döneminde ciddi bir İran turisti alırdık. Onu artık alamıyoruz maalesef. Ama onu da iç turizmle absorbe edeceğimizi değerlendiriyorum. Şu anda turizm anlamında olumsuz bir durum yok. Yaz için ise konuşmak için erken, çünkü henüz Orta Doğu'daki çatışmanın boyutları netleşmedi. Devam edip etmeyeceğini de şu an itibarıyla bir şey söyleyemiyoruz. Bu çatışma artacak olursa sadece turizm değil, sadece Türkiye ekonomisinin de değil, dünya ekonomisinin etkilenmeyen hiçbir parçası kalmaz."

Kaynak: DHA

Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
Marco Asensio’ya milli takım müjdesi Marco Asensio'ya milli takım müjdesi
“Neden Türk Milli Takımı’nı seçtin“ sorusuna Kenan’dan olay yanıt "Neden Türk Milli Takımı'nı seçtin?" sorusuna Kenan'dan olay yanıt
6 milyon euroya gelmişti Sergen Yalçın biletini kesti 6 milyon euroya gelmişti! Sergen Yalçın biletini kesti
Kuruyan betonda mahsur kalan ’Paris’, 7 saat sonra özgürlüğüne kavuştu Kuruyan betonda mahsur kalan 'Paris', 7 saat sonra özgürlüğüne kavuştu
Trump’ın NATO ısrarı geçmiyor: İran’da bu konuda adım atın Trump'ın NATO ısrarı geçmiyor: İran'da bu konuda adım atın
Londra’da alışılmışın dışında buluşma: Finlandiya ve Kanada liderleri sabah koşusunda Londra'da alışılmışın dışında buluşma: Finlandiya ve Kanada liderleri sabah koşusunda
Görüntüdeki çocuğu tanıdınız mı Bu akşam herkes onu konuşacak Görüntüdeki çocuğu tanıdınız mı? Bu akşam herkes onu konuşacak
İsveç: Vatandaşımız bugün İran’da idam edildi İsveç: Vatandaşımız bugün İran'da idam edildi
Antalya Büyükşehir Belediyesi davasında görevden uzaklaştırılan emniyet müdürüne tahliye Antalya Büyükşehir Belediyesi davasında görevden uzaklaştırılan emniyet müdürüne tahliye
Alanyaspor’un şakası yok Kocaelispor’a tarihi fark Alanyaspor'un şakası yok! Kocaelispor'a tarihi fark
CHP’de bayramlaşma programı belli oldu CHP'de bayramlaşma programı belli oldu
ABD-İsrail saldırılarında Tahran’daki tarihi Sadabad Sarayı zarar gördü ABD-İsrail saldırılarında Tahran'daki tarihi Sadabad Sarayı zarar gördü

14:03
İran’dan ABD ve İsrail’e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
13:49
ABD’den İran’ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
ABD'den İran'ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
13:24
Tülin Şahin’den üzen haber ’’Aynı gerçekle ben de karşılaştım’’ diyerek duyurdu
Tülin Şahin'den üzen haber! ''Aynı gerçekle ben de karşılaştım'' diyerek duyurdu
13:22
Otomotiv devi Türkiye’de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
Otomotiv devi Türkiye'de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
12:13
Bomba iddia: Belediye başkanının özel kalemi vatandaşı dolandırdı
Bomba iddia: Belediye başkanının özel kalemi vatandaşı dolandırdı
12:02
İran savaşı yeni safhaya geçiyor Asker yığıyorlar, işte Trump’ın hedefindeki 3 bölge
İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
11:50
12 ülkeden İran’a çağrı Bakan Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş
12 ülkeden İran'a çağrı! Bakan Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş
11:32
Türkiye, Suriye’nin kritik teklifini kabul etti
Türkiye, Suriye'nin kritik teklifini kabul etti
11:12
Kuveyt’teki Mina Abdullah petrol rafinerisine İHA saldırısı
Kuveyt'teki Mina Abdullah petrol rafinerisine İHA saldırısı
10:59
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
10:51
7 yıl boyunca harabe evde alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu İlk sözleri ağlattı
7 yıl boyunca harabe evde alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu! İlk sözleri ağlattı
10:35
Ava Yaman’ın iftar davetinde giydiği kıyafet olay oldu
Ava Yaman'ın iftar davetinde giydiği kıyafet olay oldu
10:18
Asıl büyük dalga yolda Dev bankadan kıyamet senaryosu
Asıl büyük dalga yolda! Dev bankadan kıyamet senaryosu
