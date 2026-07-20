Antalya\'da Beton Pompa Kamyonu Kaza Yaptı

ANTALYA'da yan yatarak, üst geçitte asılı kalan beton pompası kamyonunun sürücüsü Gökhan Almacı yaralandı. Tonlarca ağırlıktaki aracın parçaları ve yakıtı, üst geçit altındaki tramvay yoluna döküldü.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Aksu ilçesi Serik Caddesi'ndeki Pınarlı Üst Geçidi'nde meydana geldi. Gökhan Almacı'nın kontrolünü yitirdiği 03 AEJ 806 plakalı beton pompası kamyonu bariyerlere çarptı. Sürüklenen kamyon, üst geçidin demir bariyerlerini parçalayıp, yan devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

ARACIN CAMI KIRILARAK KURTARILDI

Üst geçitte asılı kalan kamyonun şoförü Gökhan Almacı, aracın camı kırılarak çıkarıldı. Almacı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada kırılan demir bariyerler ve araca ait parçalar ise üst geçidin altındaki tramvay yoluna düştü. Düşen parçalar ve dökülen yakıt nedeniyle tramvay seferleri aksadı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu da oluşurken, yan yatan kamyonun kaldırılması için çalışma başlatıldı.