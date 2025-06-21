Serinlemek için denize giren kadın hayatını kaybetti! Yürek yakan detay ortaya çıktı - Son Dakika
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Serinlemek için denize giren kadın hayatını kaybetti! Yürek yakan detay ortaya çıktı

Serinlemek için denize giren kadın hayatını kaybetti! Yürek yakan detay ortaya çıktı
21.06.2025 16:32
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Antalya'nın Aksu ilçesinde serinlemek için denize giren 31 yaşındaki kadın, boğularak hayatını kaybetti. Genç kadının yeni evlendiği ve Kütahya'dan Antalya'ya gelin geldiği öğrenildi.

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Kundu Mahallesi Kundu Sahili'nde akşam saat 20.00 sıralarında yürek yakan bir olay yaşandı. Yakınlarıyla beraber sahile giden Melek Gökçe (31), bir süre sonra denizde çırpınmaya başladı.

BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ

Sudan çıkarılan Gökçe'ye ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, Gökçe'ye kıyıda müdahalede bulundu. Melek Gökçe, olay yerinde hayatını kaybetti.

YENİ EVLENMİŞ

Melek Gökçe'nin yeni evlendiği ve Kütahya'dan Antalya Aksu'ya gelin geldiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Serinlemek için denize giren kadın hayatını kaybetti! Yürek yakan detay ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Orda akıntı yok bişey yok. Niye yanaşıp kurtarmamış kimse 17 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    nasıl olur orada cankurtaran yada birileri yokmuymus 14 1 Yanıtla
  • ÖZGÜR KILIÇ:
    cinayet olma olasiligi da var 4 2 Yanıtla
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