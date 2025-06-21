Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Kundu Mahallesi Kundu Sahili'nde akşam saat 20.00 sıralarında yürek yakan bir olay yaşandı. Yakınlarıyla beraber sahile giden Melek Gökçe (31), bir süre sonra denizde çırpınmaya başladı.
Sudan çıkarılan Gökçe'ye ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, Gökçe'ye kıyıda müdahalede bulundu. Melek Gökçe, olay yerinde hayatını kaybetti.
Melek Gökçe'nin yeni evlendiği ve Kütahya'dan Antalya Aksu'ya gelin geldiği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Serinlemek için denize giren kadın hayatını kaybetti! Yürek yakan detay ortaya çıktı - Son Dakika
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