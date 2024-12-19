Antalya'da Dans Ederek Gelenlere Ücretsiz Kahve - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da Dans Ederek Gelenlere Ücretsiz Kahve

Antalya\'da Dans Ederek Gelenlere Ücretsiz Kahve

Antalya'da kafe işleten Behice ve Bahri Kaya çifti, 'dans et kahveni kap' konseptiyle müşterilerine dans ettikleri için ücretsiz kahve ikram ediyor. Çift, yurt dışında gördükleri uygulamayı kendi işletmelerine taşıyarak, insanların mutluluğunu artırmayı hedefliyor.

19.12.2024 16:22  Güncelleme: 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANTALYA'da kafe işleten Behice ve Bahri Kaya çifti, işletmeye dans ederek giren müşterilerine ücretsiz kahve ikram ediyor. Konsepti yurt dışından esinlendiklerini belirten Behice Kaya, "İnsanların mutlu olmasını istedik, mutluluk paylaştıkça çoğalır" dedi.

Antalya'da yaşayan Behice ve Bahri Kaya çifti, 35 yıldır hizmet sektöründe çalışıyor. Konyaaltı ilçesinde kafe işleten çift, yurt dışında gittikleri bir kafede 'dans et kahveni kap' konseptinin uygulandığını gördü. Çift, kendi işletmelerinde de aynı uygulamayı başlattı.

Yoğun talep gördüklerini belirten Behice Kaya, "Yurt dışında eşimle tatil yaparken bir kafede bu uygulamaya rastladık. Çok güzel bir enerji aldık. Yurt dışındaki yorgunluğumuz dans edince yok oldu. Türkiye'de bunu yapan bir işletme olmadığını fark ettik. Hemen bir çalışma yaparak konseptimizi değiştirdik. 'Dans et kahveni kap' sloganıyla yola çıktık. Müşterilerimiz dans ettiği takdirde istediği kahveyi ücretsiz içebiliyor. İnsanların mutlu olmasını istedik, mutluluk paylaştıkça çoğalır. İnsanlar girişi ve sonucu hiçbir zaman unutmaz. İşletmemize mutlulukla girsinler. Müşteriler dans ederek geldiğinde biz de müziği sesini yükseltiyoruz. Enerjileri daha da artıyor. Sonra inanılmaz keyifli kareler ortaya çıkıyor" dedi.

'MİSYONUMUZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ'

Müşteri memnuniyetine önem verdiklerini söyleyen Bahri Kaya ise "Bu projemiz çok başarılı oldu. Bundan sonra daha farklı projelerle yine ön plana çıkmayı düşünüyoruz. Bu proje eşimin fikriydi. Harika geri dönüşler aldık. Gelen misafirlerimizi mutlu etmek bize de mutluluk veriyor. Bizim misyonumuz müşteri memnuniyetini hep ön planda tutmak" ifadelerini kullandı.

İşletmeye dans ederek gelen müşteri Tuğba Uçar, "İçeriği çok beğendim. Bence kaliteli bir içerik olmuş. Hiçbir mekanda görmediğimiz eğlenceli bir uygulama. İnsanlar mutluluğunu böyle belli etmeli" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Gastronomi, Bahri Kaya, Antalya, Güncel, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Dans Ederek Gelenlere Ücretsiz Kahve - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 00:46:20. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Dans Ederek Gelenlere Ücretsiz Kahve - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.