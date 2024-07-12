Antalya'da Deniz Kaplumbağaları Koruma Projesi - Son Dakika
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Antalya'da Deniz Kaplumbağaları Koruma Projesi

Antalya'da, 'Miner Turtle (Madenci Kaplumbağa)' adlı, Deniz Kaplumbağalarını Araştırma, İzleme ve Koruma Projesi kapsamında, 'Altın' ve 'Gümüş' isimli iki caretta caretta denize salındı. Proje kapsamında, Manavgat Kızılot Yuvalama Kumsalı'nda iki caretta carettaya uydu izleme cihazı takıldı. Geliştirilen mobil uygulama ve web tabanlı platform aracılığıyla deniz kaplumbağalarının göç yolları harita üzerinden izlenilecek.

12.07.2024 13:32
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Antalya'da, "Miner Turtle (Madenci Kaplumbağa)" adlı, Deniz Kaplumbağalarını Araştırma, İzleme ve Koruma Projesi kapsamında, "Altın" ve "Gümüş" isimli iki caretta caretta denize salındı.

Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) ve TÜPRAG Metal Madencilik işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında, Manavgat Kızılot Yuvalama Kumsalı'nda iki caretta carettaya uydu izleme cihazı takıldı.

"Altın" ve "Gümüş" adı verilen caretta carettalar, ardından Ulualan Halk Plajı'ndan denizle buluşturuldu.

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibinde yer alan Alkım Ün, Taner Şahakalkan ve Begüm Macan, uydu cihazı takılan caretta carettaların mavi sularla buluştuğu anları görüntüledi.

Göç yolları harita üzerinden izlenilecek

Geliştirilen mobil uygulama ve web tabanlı platform aracılığıyla deniz kaplumbağalarının heyecanlı yolculuğu bu cihaz sayesinde kayıt altına alınarak göç yolları harita üzerinden izlenilecek. Bu sayede deniz kaplumbağalarının göç yolları haritasının çıkarılmasına da katkı sağlanması amaçlanıyor.

EKAD Yönetim Kurulu Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Ali Fuat Canbolat, deniz kaplumbağalarının ekosistemin önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Deniz kaplumbağalarını korumanın dünya için önemine dikkati çeken Canbolat, "Bu cihazla caretta carettaların göç yollarını, beslenme alanlarını ve kışlama alanlarını öğrenmiş olacağız. Bu bilgiler deniz kaplumbağalarının korunması için çok büyük katkı sağlayacak." dedi.

"Doğayla uyumlu, sürdürülebilir madenciliğin yapılabileceğine inanıyoruz"

TÜPRAG Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz da şirket olarak sadece ekonomik kalkınmaya değil, çevresel hassasiyetlere de öncelik verdiklerini belirtti.

Madencilik endüstrisinin biyolojik çeşitliliği koruma performansının kamuoyu nezdinde ilgi gördüğüne işaret eden Yılmaz, "Zira madencilik, bir projenin yaşam döngüsü boyunca hem doğrudan hem de dolaylı olarak biyolojik çeşitliliği etkileme potansiyeline sahip bir sektör. Bu nedenle maden şirketleri olarak tür ve habitat zenginliğine etkimizi sınırlı tutmak ve ekosistem kaybının önüne geçmek adına son derece etkili çevre yönetim sistemlerine sahip olmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Çevresel sürdürülebilirlik konusunda kararlılıkla çalıştıklarını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sektörümüzün ekosistem üzerindeki etkisi hakkındaki genel kanıların aksine doğayla uyumlu, sürdürülebilir ve sorumlu madenciliğin yapılabileceğine inanıyoruz. EKAD ile başlattığımız Miner Turtle Projesi kapsamında, onlarca gönüllü ve bilim insanı ile çalışacağız. EKAD'ın bilgi ve deneyimi, bizim çevresel duyarlılığımızla birleşerek, deniz kaplumbağaları için daha yaşanabilir bir dünya oluşturmayı mümkün kılacaktır."

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan da deniz kaplumbağalarının evriminin 120 milyon yıla dayandığını dile getirdi.

Türün Akdeniz'de neslinin tehlike altında olduğunu anlatan Ceylan, "Akdeniz'in en büyük yuvalama alanları Belek ve Kızılot bölgeleri. Uydu izleme cihazıyla bu tür hakkında daha fazla bilgi edinilecek. Yuvalama ve beslenme yerleri tespit edilecek. Bu türün yaşamasına daha fazla katkı sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağaları korunuyor

Akdeniz sahillerinde görülen ve düzenli olarak yuvalama yapan caretta caretta (iribaşlı deniz kaplumbağası) ve chelonia mydas (yeşil deniz kaplumbağası), Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) kırmızı listesinde "tehlike altındaki türler" kategorisinde yer alıyor. Türlerin neslinin devamlılığı ve üreme, beslenme ve kışlama alanlarının korunması açısından kritik öneme sahip deniz kaplumbağaları, insan faaliyetinin yoğun olduğu Akdeniz sahillerinde yaşamsal tehlikeyle karşı karşıya kalıyor.

EKAD, Belek bölgesinde 1998 yılından bu yana, Kızılot'ta da 4 yıldır caretta carettaların nesillerinin devamı için çalışmalar yürütüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Deniz Kaplumbağaları Koruma Projesi - Son Dakika

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