Antalya'da Dijital Gençlik Merkezi Açıldı

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği finansmanı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğinde yürütülen 'Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri' projesinde yer aldı. Proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi HUB Antalya Girişimcilik Merkezi içerisinde kurulan Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM), Ankara'da gerçekleşen toplu açılış töreniyle hizmete girdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin ortak projesi olan 'Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri' projesinde yer aldı. Gençlerin dijitalleşme ve inovasyon aracılığıyla teknolojik ve ekonomik değişimlerde aktif rol almalarını sağlamak amacıyla yürütülen proje kapsamında 45 şehirde kurulan Dijital Gençlik Merkezleri (DİGEM) Ankara'da gerçekleşen törenle açıldı. Açılışa Antalya Büyükşehir Belediyesi adına Proje Koordinatörü Gençlik Hizmetler Şube Müdürü Hayat Ekici Gürkan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Mine Nur Demirkıran katıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Dijital Gençlik Merkezi'ne canlı bağlantı kurularak açılış yapılırken, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz da eşlik etti. Projenin uygulandığı Antalya, Van, Bursa ve Karabük'ten temsilciler canlı yayına bağlanıp proje hakkındaki düşüncelerini aktardı.

"Burası gençler olarak çokça ihtiyaç duyduğumuz ücretsiz bir merkez"

Antalya'yı temsilen konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi üyesi Zehranur Demirkıran, "Burası gençler olarak çokça ihtiyaç duyduğumuz yapay zeka, yazılım gibi alanlarda eğitim alabileceğimiz, kendimizi hedeflerimiz doğrultusunda daha da iyi hazırlayabileceğimiz ücretsiz bir merkez. Böyle bir projenin yürütülmesindeki katkılarından dolayı Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Muhittin Böcek ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu ve katkı koyan herkese teşekkür ederim" dedi.

Eğitimler şubat ayında başlıyor

Proje kapsamında, DijiLab sınıfının bilgisayarları, mobilyalar, akıllı tahta, 3D yazıcılar gibi birçok malzeme alındı. Antalya Dijital Gençlik Merkezi'nde şubat ayı itibariyle yazılım, veri analizi, yapay zeka ve girişimcilik gibi birçok alanda eğitimler verilecek.