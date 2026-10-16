Antalya\'da düğün kavgası davasında 2 sanık ömür boyu, 1 sanık 16 yıl 8 ay hapis aldı

ANTALYA'da düğünde Ali Bulgurcu'nun (16) hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin davada, 2 sanığa ömür boyu, 1 sanığa ise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Mahkeme 3 sanığı, aynı olayda yaralanan Mustafa Dikmen'e yönelik eylemleri nedeniyle 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da çeşitli hapis cezalarına çarptırdı.

Olay, 15 Ağustos 2025'te saat 21.30 sıralarında Yeşildere Mahallesi'ndeki bir düğünde meydana geldi. Ali Bulgurcu, arkadaşı Mustafa Dikmen ile birlikte mahalledeki bir düğüne katıldı. Bulgurcu ile burada karşılaştığı eski nişanlısının eşi Süleyman Sarp (21) arasında tartışma çıktı. Bu sırada iddiaya göre Mustafa Dikmen'in elindeki ekmek bıçağını alan Süleyman Sarp, iki arkadaşa saldırdı. Kavgaya, Süleyman Sarp'ın tanıdıkları M.S. (52), Berka Can Gambuk (20) ve Muzaffer Pehlivan (38) da dahil oldu.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Karnından yaralanan Ali Bulgurcu ile çeşitli yerlerinden bıçaklanan Mustafa Dikmen, çağrılan sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Bulgurcu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaçan şüpheliler M.S., Berka Can Gambuk, Muzaffer Pehlivan ve Süleyman Sarp kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

'SÜLEYMAN SARP TARAFINDAN BIÇAKLANDIK'

Mustafa Dikmen hastanede alınan ifadesinde, Ali Bulgurcu ile aynı mahalleden arkadaş olduklarını, Bulgurcu'nun eski nişanlısının şüpheli Süleyman Sarp ile evli olduğunu, olay günü düğün alanında karşılaştıklarını, Sarp'ın elindeki ekmek bıçağı ile kendisine ve maktule saldırdığını, kavgaya sonradan diğer şüpheliler M.S., Berka Can Gambuk ve Muzaffer Pehlivan'ın karıştığını, kendisinin ve maktulün Süleyman Sarp tarafından bıçaklandığını ifade etti.

'EŞİME BAKTI, RAHATSIZ ETTİ'

Süleyman Sarp polisteki ifadesinde, Ali Bulgurcu'nun, eşine uzun uzun baktığını, Mustafa Dikmen'in ise eşini rahatsız ettiğini, kavganın bu nedenle çıktığını ileri sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.S. serbest bırakılırken, Süleyman Sarp ile Berka Can Gambuk ve Muzaffer Pehlivan, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

SANIKLARA CEZA

Süleyman Sarp, Berka Can Gambuk ve Muzaffer Pehlivan'ın yargılandığı Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmada 3 sanık da suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, Ali Bulgurcu'ya karşı işlenen 'Çocuğu kasten öldürme' suçundan Süleyman Sarp ve Berke Can Gambuk'a ayrı ayrı ömür boyu hapis cezası verdi. İki sanık, Mustafa Dikmen'e yönelik ise 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ayrı ayrı 7 yıl 9 ay 10'ar gün hapis cezasına mahkum edildi. Muzaffer Pehlivan'ın, Bulgurcu'nun öldürülmesi olayındaki rolünü 'Suça yardım etme' kapsamında değerlendiren mahkeme, sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Pehlivan hakkında ayrıca Mustafa Dikmen'e yönelik 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 3 yıl 8 ay 13 gün hapis cezasına hükmedildi.