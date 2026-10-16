Antalya'da düğün kavgası davasında 2 sanık ömür boyu, 1 sanık 16 yıl 8 ay hapis aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da düğün kavgası davasında 2 sanık ömür boyu, 1 sanık 16 yıl 8 ay hapis aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya\'da düğün kavgası davasında 2 sanık ömür boyu, 1 sanık 16 yıl 8 ay hapis aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da düğünde 16 yaşındaki çocuğun öldürüldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin davada, 2 sanık ömür boyu, 1 sanık 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 3 sanığı aynı olayda yaralanan kişiye yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan da çeşitli hapis cezalarına çarptırdı.

ANTALYA'da düğünde Ali Bulgurcu'nun (16) hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin davada, 2 sanığa ömür boyu, 1 sanığa ise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Mahkeme 3 sanığı, aynı olayda yaralanan Mustafa Dikmen'e yönelik eylemleri nedeniyle 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da çeşitli hapis cezalarına çarptırdı.

Olay, 15 Ağustos 2025'te saat 21.30 sıralarında Yeşildere Mahallesi'ndeki bir düğünde meydana geldi. Ali Bulgurcu, arkadaşı Mustafa Dikmen ile birlikte mahalledeki bir düğüne katıldı. Bulgurcu ile burada karşılaştığı eski nişanlısının eşi Süleyman Sarp (21) arasında tartışma çıktı. Bu sırada iddiaya göre Mustafa Dikmen'in elindeki ekmek bıçağını alan Süleyman Sarp, iki arkadaşa saldırdı. Kavgaya, Süleyman Sarp'ın tanıdıkları M.S. (52), Berka Can Gambuk (20) ve Muzaffer Pehlivan (38) da dahil oldu.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Karnından yaralanan Ali Bulgurcu ile çeşitli yerlerinden bıçaklanan Mustafa Dikmen, çağrılan sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Bulgurcu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaçan şüpheliler M.S., Berka Can Gambuk, Muzaffer Pehlivan ve Süleyman Sarp kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

'SÜLEYMAN SARP TARAFINDAN BIÇAKLANDIK'

Mustafa Dikmen hastanede alınan ifadesinde, Ali Bulgurcu ile aynı mahalleden arkadaş olduklarını, Bulgurcu'nun eski nişanlısının şüpheli Süleyman Sarp ile evli olduğunu, olay günü düğün alanında karşılaştıklarını, Sarp'ın elindeki ekmek bıçağı ile kendisine ve maktule saldırdığını, kavgaya sonradan diğer şüpheliler M.S., Berka Can Gambuk ve Muzaffer Pehlivan'ın karıştığını, kendisinin ve maktulün Süleyman Sarp tarafından bıçaklandığını ifade etti.

'EŞİME BAKTI, RAHATSIZ ETTİ'

Süleyman Sarp polisteki ifadesinde, Ali Bulgurcu'nun, eşine uzun uzun baktığını, Mustafa Dikmen'in ise eşini rahatsız ettiğini, kavganın bu nedenle çıktığını ileri sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.S. serbest bırakılırken, Süleyman Sarp ile Berka Can Gambuk ve Muzaffer Pehlivan, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

SANIKLARA CEZA

Süleyman Sarp, Berka Can Gambuk ve Muzaffer Pehlivan'ın yargılandığı Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmada 3 sanık da suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, Ali Bulgurcu'ya karşı işlenen 'Çocuğu kasten öldürme' suçundan Süleyman Sarp ve Berke Can Gambuk'a ayrı ayrı ömür boyu hapis cezası verdi. İki sanık, Mustafa Dikmen'e yönelik ise 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ayrı ayrı 7 yıl 9 ay 10'ar gün hapis cezasına mahkum edildi. Muzaffer Pehlivan'ın, Bulgurcu'nun öldürülmesi olayındaki rolünü 'Suça yardım etme' kapsamında değerlendiren mahkeme, sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Pehlivan hakkında ayrıca Mustafa Dikmen'e yönelik 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 3 yıl 8 ay 13 gün hapis cezasına hükmedildi.

Kaynak: DHA
3. SayfaMahkemeAntalyaOlaylarGüncelAdliyeCezaSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi
Kış erken geldi Ankara’ya mevsimin ilk karı düştü Kış erken geldi! Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü
AK Parti yönetiminden Azerbaycan açıklaması: Sorunlarımızı aile içinde konuşuruz AK Parti yönetiminden Azerbaycan açıklaması: Sorunlarımızı aile içinde konuşuruz
Dünya bu skandalı konuşuyor Arap prensesin cezası belli oldu Dünya bu skandalı konuşuyor! Arap prensesin cezası belli oldu
Avukatlığı bırakıp bu işe başladı 30 bin lira yerine 250 bin lira kazanıyor Avukatlığı bırakıp bu işe başladı! 30 bin lira yerine 250 bin lira kazanıyor
Binali Yıldırım’dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız Binali Yıldırım'dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız
Altında rüzgar tersine döndü Altında rüzgar tersine döndü
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
İsmail Kartal’ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı İsmail Kartal'ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı
Şarkıcı Soner Olgun hayatını kaybetti Şarkıcı Soner Olgun hayatını kaybetti
Sarıyer’de sel sularına kapılan otomobilde yürek yakan detay Anahtar kontakta, eşyaları araçta ama... Sarıyer'de sel sularına kapılan otomobilde yürek yakan detay! Anahtar kontakta, eşyaları araçta ama...
12:28
İstanbul’da 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu, selde can kaybı 4’e yükseldi
İstanbul'da 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu, selde can kaybı 4'e yükseldi
12:11
Zam oranı sızdı İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Zam oranı sızdı! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:53
CHP’de 48 isim ihraç edildi İçlerinde partinin ağır topları da var
CHP'de 48 isim ihraç edildi! İçlerinde partinin ağır topları da var
11:51
Sel bölgesinde Bakan Kurum’u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir.
Sel bölgesinde Bakan Kurum'u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir.
11:48
Galatasaray’da hoparlörden ıslık çalındığı iddialarına ilk yanıt geldi
Galatasaray'da hoparlörden ıslık çalındığı iddialarına ilk yanıt geldi
11:34
Selin vurduğu İstanbul’da son durum: Kaybolan bir kişi sağ olarak bulundu
Selin vurduğu İstanbul'da son durum: Kaybolan bir kişi sağ olarak bulundu
11:32
Nereden nereye Üniversite okumak için Türkiye’ye geldi, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı
Nereden nereye! Üniversite okumak için Türkiye'ye geldi, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
11:17
Fenerbahçe’de soyunma odası karıştı İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında kriz iddiası
Fenerbahçe'de soyunma odası karıştı! İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında kriz iddiası
10:52
Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci Rusya hepsini zorla askere alacak
Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci! Rusya hepsini zorla askere alacak
10:26
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
10:10
Binali Yıldırım’dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız
Binali Yıldırım'dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 12:47:07. #.0.2#
SON DAKİKA: Antalya'da düğün kavgası davasında 2 sanık ömür boyu, 1 sanık 16 yıl 8 ay hapis aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei