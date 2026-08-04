Antalya Büyükşehir Belediyesi: Toplu taşıma araçlarının duraktaki yolcuyu almadan geçme hakkı yok

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, kent genelinde toplu taşıma hizmeti veren araçların durakta bekleyen yolcuları almadan geçme hakkı bulunmadığını, belediye otobüsleri ile özel halk otobüslerinin aynı kurala tabi olduğunu belirtti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, son günlerde durakta bekleyen yolcuların gelen otobüslere el kaldırmaması halinde araçların durmayacağı yönündeki haberler üzerine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, iddia konusu durumun söz konusu olamayacağı belirtilerek, yolcu bulunmasına rağmen durağa yanaşmadan güzergahına devam eden toplu taşıma araçları hakkında, bağlı oldukları işletmeye bakılmaksızın cezai işlem uygulanacağı vurgulandı.

Durakta beklediği halde otobüs tarafından alınmadan geçilen vatandaşların durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi İletişim Merkezi'ne (ABİM) bildirebileceği ifade edilen açıklamada; araç plakası, hat numarası, durak ve saat bilgilerinin iletilmesi halinde ilgili araç hakkında gerekli inceleme yapılacağı ve ihlalin tespit edilmesi durumunda cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI KURALA UYMAK ZORUNDA

Öte yandan şehirde toplu taşıma hizmetlerinin kurallara uygun yürütülmesini sağlamak ve vatandaşların ulaşım hizmetinden sorunsuz şekilde yararlanmasının önüne geçebilmek amacıyla gerçekleştirilen denetimler aralıksız olarak sürdürülüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürü Selçuk Torun, 2019 yılında alınan UKOME Genel Kurulu kararı gereğince tüm toplu taşıma araçlarının duraklarda bekleyen tek bir yolcu olsa dahi durağa girerek kapılarını açmak zorunda olduğunu belirtti. Torun, şöyle devam etti:

"Toplu taşıma araçlarının bu kurala uymaması halinde vatandaşlarımız, 0242 606 07 07 numaralı İletişim Merkezi'ni arayarak durak numarası ile araç plakasını bildirebilir. Ayrıca vatandaşlar yaşadıkları olumsuzlukları ABİM Şikayet Hattı üzerinden de ayrıntılı şekilde yazılı olarak iletebilirler. Yapılan ihbarlar, Canlı İzleme Merkezi tarafından anlık olarak incelenmekte ve ihlalin tespit edilmesi halinde ilgili araç ve sürücü hakkında gerekli idari ve cezai işlemler uygulanmaktadır."