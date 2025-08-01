Antalya'da Eşini Öldüren Hemşireyi Tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da Eşini Öldüren Hemşireyi Tutuklandı

Antalya\'da Eşini Öldüren Hemşireyi Tutuklandı
01.08.2025 19:09
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Halit Can Sakman, maddi sorunlar nedeniyle tartıştığı eşi Sevcan'ı satırla öldürmekten tutuklandı.

ANTALYA'da kendisi gibi hemşire eşi Sevcan Demir Sakman'ı (26) öldürme suçlamasıyla ilk kez hakim karşısına çıkan Halit Can Sakman (26), cinayet silahı satırın, aşçı arkadaşının düğün hediyesi olduğunu söyledi.

Olay, 9 Mart'ta saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Özel hastanede hemşire olarak çalışan 2 aylık evli Halit Can ve Sevcan Demir Sakman çifti, öğle saatlerinde maddi sorunlar nedeniyle tartıştı. Halit Can Sakman, akşam eve geldiğinde yine tartışma çıktı. Sakman, kendisine bıçakla saldırdığını öne sürdüğü eşi Sevcan'a satırla vurdu. Komşuların ihbarı üzerine gelen polis, Sevcan Demir Sakman'ı karnında ve boğazında kesilerle yerde hareketsiz buldu. Ekiplerin yaptığı kontrolde Sevcan Demir Sakman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Halit Can Sakman'ın eşini öldürdüğü ve satırı boğazının üzerine bıraktığı tespit edildi.

'EŞİNİ KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Boynunda ve elinde kesikler bulunan Sakman hastaneye götürüldü. Evde yapılan incelemede biri sapı kırık, 2 bıçak bulundu. Adliyeye sevk edilen Halit Can Sakman, 'Eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Ayrıca, Sakman'a bir süre önce kişilik bozukluğu teşhisi konulduğu, psikolojik tedavi gördüğü ve ilaç kullandığı öğrenildi. Sevcan Demir Sakman, memleketi Hatay'da toprağa verildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, eşi Sevcan Demir Sakman'ı bıçak ve satırla öldüren tutuklu sanık Halit Can Sakman hakkında, 'canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

SANIK İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Tutuklu sanık Halit Can Sakman, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Taraflar ve avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Sakman ifadesinde, "2021'den bu yana psikolojik tedavi görüyorum ve ilaç kullanıyorum. Olay günü Sevcan bana çok ağır kelimeler kullandı. 'Sen erkek değilsin' dedi. Bana küfür etti. Olay günü 4 adet antidepresan hapı içtim. İlacın etkisiyle Sevcan'ın beni bıçakladığını ve saldırdığını düşündüm, sanrılar gördüm. Kendimi savunma içgüdüsüyle tezgahtan aldığım satırla karşılık verdim. İlk önce sırtından bıçak darbesi vurdum. Kaç kez bıçakladığımı hatırlamıyorum" dedi.

'BIÇAK VE SATIR AYRIMINI BİLMİYORDUM'

Sanık, olay günü arkadaşını görüntülü aradığını belirterek, "Eşimin arkadaşı aşçı. Kendisi bize evlilik hediyesi olarak içinde satır da olan bıçak takımı gönderdi. Ben de satır ve bıçak ayrımını bilmediğim için elime bıçak ya da satır aldığımı bilmiyorum. Suçlamaları kabul ediliyorum, çok pişmanım" diye konuştu.

Olaydan 1 gün önce kızının evinde olduğunu belirten anne Havva Ünal, "Evde satır yoktu. Kızımı öldürmede kullandığı bıçaklar vardı. Sanık gün yüzü görmesin" dedi.

'25 YILLIK KIZIMI 5 AYDA KATLETTİ'

Mahkemede ifade verirken gözyaşlarını tutamayan baba Güney Demir, "Benim 25 yıllık kızımı 5 ayda katletti. Ben kızımı sürekli almak istedim. Sanık kızımı bırakmadı. Ben kızımla ne zaman görüşsem kızımın yanında bitiyordu. Ben Sevcan'a, 'Bu çocuk bize yaramaz, madde bağımlısı' dedim. Kızım gece çalıştığı için böyle olduğunu söyledi" dedi.

'KIZIMI ÖLDÜRDÜKTEN SONRA RAHAT RAHAT SİGARA İÇMİŞ'

Sanığın kızına süreli baskı yaptığını kaydeden Güney Demir, "Kızımı boğmuş, parçalara ayırmış. Ben kızımı arıyordum bu caniye mesaj gidiyordu. Kızımın telefonunu kendi telefonuna bağlamış. Ben geceleri uyuyamıyorum. Genç kızlara bakamıyorum, aklıma Sevcan geliyor. Kızımı öldürdükten sonra bir de sigara içmiş rahat rahat" dedi.

'BU CİNAYETİ PLANLAMADIM'

Maktulün babası Güney Demir'in, 'Kızıma 2 liralık yüzük almışsın' ifadelerine itiraz eden Sakman, "Parmağından çıkan yüzük 2 lira değil, telefonumu satarak aldığım 20 bin liralık yüzüktü. Ben bir suç işledim, çok pişmanım. Fakat bu cinayeti planlamadım" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

'KIZIMIN AHI YERDE KALMAYACAK'

Duruşma sonrası açıklama yapan Güney Demir, "Biz adalete güveniyoruz. O sanık cezaevinden çıkamasın. Üst üste ağırlaştırılmış müebbet alsın. Sevcan'lar ölmesin. Sen erkeksin diye insanları katledemezsin. Kızımın ahı yerde kalmayacak" diye konuştu. Müşteki avukatı Dilara Akdeşir ise "Suç, tasarlamaktan' değerlendirilmeli. Olay günü Sevcan'ın boğazındaki satırı eve gelen ekipler savcılık eşliğinde dikkatlice çıkarttı. Satır adli emanette" dedi.

Taleplerin ardından mahkeme eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Eşini Öldüren Hemşireyi Tutuklandı - Son Dakika

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