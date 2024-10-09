Antalya'da fatal kaza: Sanık cezası 4 yıla düştü

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Antalya'da otomobiliyle çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücüye, "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan verilen 6 yıl 8 ay hapis cezası, yapılan itiraz üzerine görülen duruşmada 4 yıla düşürüldü.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya sanık Burak S. (31), kazada hayatını kaybeden Tarık Deniz'in (35) babası Cuma Deniz, annesi Cennet Deniz ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık Burak S. kaza sırasında alkollü olmadığını savunarak, "Bir ses geldi, çok korktum. Aklımın kontrolünü kaybettim. Panikle olay yerinden kaçtım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa, "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan tali kusurlu olduğu gerekçesiyle 4 yıl hapis verdi. Heyet, hapiste geçirdiği süreyi göz önüne alarak sanık Burak S'nin tahliyesine hükmetti.

"Karara itiraz edeceğiz"

Baba Cuma Deniz, duruşma sonrası gazetecilere, Antalya 36. Asliye Ceza Mahkemesinin sanığa verdiği 6 yıl 8 ay hapis cezası kararına itiraz ettiklerini söyledi.

Sanığın aşırı derecede alkollüyken kullandığı otomobiliyle yüksek hızla oğluna çarparak ölümüne sebebiyet verdiğini iddia eden Deniz, şöyle konuştu:

"Mahkemeye sanığın olaydan önce içki içtiğine dair adisyon fişini sunduk. Şahıs alkollü, olay yerini terk etmiş, oğlumun ölümüne sebep olmuş, hızlı araç kullanmış ve 32,5 metre oğlumu savurmuş. Görgü tanığı var. Kazadan 3 gün sonra teslim olarak alkollü olmadığını ispat etmeye çalışıyor. Mahkemede sayın savcımız da suçlu olduğunu, bilinçli taksirle adam öldürdüğünü söyledi."

Deniz, bu karara da itiraz edeceklerini kaydetti.

Anne Cennet Deniz ise oğlunun bir kazaya değil cinayete kurban gittiğini dile getirerek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini anlattı.

Olay

Muratpaşa ilçesi Lara Caddesi'nde, 10 Haziran 2023 saat 03.00 sıralarında otomobilinin dörtlülerini yakarak dışarı çıkan kuaför Tarık Deniz, yolun karşısına geçerken Burak S'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu kaza yerinde hayatını kaybetmişti.

Kaza yerinden kaçan Burak S, 3 gün sonra teslim olmuş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yapılan itiraz üzerine tutuklanan Burak S. hakkında "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan dava açılmıştı.

Antalya 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, alkollü araç kullandığı belirlenen sanık Burak S, "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 6 yıl 8 ay hapse çarptırılmıştı.