Antalya'da Fırtına ve Yağmur Sonrası 206 Vakaya Müdahale - Son Dakika
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Antalya'da Fırtına ve Yağmur Sonrası 206 Vakaya Müdahale

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, kuvvetli fırtına ve şiddetli yağmur sonrası 19 ilçede olumsuzluklara anında müdahale ederek toplam 206 vakayı başarıyla yönetti.

25.12.2024 18:26  Güncelleme: 18:34
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Turuncu kod uyarılı Antalya'da 206 vakaya müdahale edildi

Büyükşehir Belediyesi olumsuzluklara anında müdahale ediyor

ANTALYA - Meteorojik uyarı sonrası 833 personel, 487 araç ve iş makinesi, 199 motopomp ile teyakkuza geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede olumsuzlara anında müdahale ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaşanan kuvvetli fırtına, şiddetli yağmur ve kar yağışının beraberinde getirdiği olumsuzluklara kısa sürede müdahale etti. İtfaiye ve ASAT başta olmak üzere 833 personel, 487 araç ve iş makinesi, 199 motopomp ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekleyen Büyükşehir Belediyesi, tüm birimleriyle vatandaşın yardımına koştu. Park ve Bahçeler ekipleri, fırtınanın yan yatırdığı ağaç ve kırılan dalları kısa sürede kaldırdı. ASAT ekipleri, gün boyu yağmur suyunun getirdiği yaprak ve atıklarla tıkanan mazgalları açmak için yoğun bir çalışma sergiledi.

İtfaiye 206 vakaya müdahale etti

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 19 ilçede 164 su baskını, 2 istinat duvarı çökmesi, 15 ağaç devrilmesi, 15 mahsur kalma, 1 elektrik direği devrilme tehlikesi, 3 toprak kayması, 1 prefabrik bina uçması, 1 yıldırım düşmesi, 2 tabela düşme, 2 çatı uçması olayı olmak üzere toplam 206 vakaya müdahale etti.

Mahsur kalanlar kurtarıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli ASAT ve itfaiye ekipleri, Kargalık Mahallesi köprüsü alt geçidinde sağanak yağıştan dolayı araçlarında mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Akseki Kuyucak Mahallesi Salarkoyun mevkiinde geçimini hayvancılıkla sağlayan vatandaşların şiddetli yağış sonrası obalarında mahsur kalması üzerine harekete geçen Büyükşehir ekipleri, yolu açarak vatandaşları ve hayvanların tahliyesini sağladı.

Korkuteli'de kar temizliği

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun kar yağışının kapattığı Korkuteli ilçesi Taşkesiği, Karabayır, Ovacık mahalleleri yolunda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekiplerin, yoğun çalışmasıyla mahalle yolu ulaşıma açıldı. Kırsal Hizmetler ekipleri, Manavgat'ta şiddetli yağışlardan dolayı toprak kayması meydana gelen grup yollarında da temizlik yaparak, ulaşımı güvenli hale getirdi. Alanya'nın Bademağacı Mahallesi'nde de selin zarar verdiği yolda bakım onarım çalışması yapıldı. İbradı'da da yoğun yağış nedeniyle düşük kotta bulunan bazı binaların zemin katlarını su bastı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi suyu tahliye ederken, ASAT ekipleri de tıkanan yağmur suyu kanallarına müdahale etti.

Antalya\'da Fırtına ve Yağmur Sonrası 206 Vakaya Müdahale
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Fırtına ve Yağmur Sonrası 206 Vakaya Müdahale - Son Dakika

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