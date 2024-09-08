Antalya'da Gastronomi Festivali Lezzet Şöleni - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da Gastronomi Festivali Lezzet Şöleni

Geniş Video İzle

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Foodfest Antalya Gastronomi Festivali'nde lezzet şöleni yaşandı. Michelin Yıldızlı şefler ve Türkiye'nin ünlü şefleri festivalde yer aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, festivalin her yıl daha da büyüyerek devam edeceğini belirtti.

08.09.2024 10:02  Güncelleme: 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA)- " Antalya'dan Dünya'ya" sloganıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Foodfest Antalya Gastronomi Festivali'nde lezzet şöleni yaşandı. Gastronomi Festivali'nde Michelin Yıldızlı şefleri ve Türkiye'nin en ünlü şefleri vatandaşlarla bir araya gelirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, festivalin her yıl daha da büyüyerek devam edeceğini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 3'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Foodfest Antalya Gastronomi Festivali'nin ikinci günü de dolu dolu geçti. Panel, söyleşi ve workshoplar, yarışmalar ve birbirinden çeşitli kent lezzetlerinin tanıtıldığı festival, Antalyalılardan yoğun ilgi gördü. Karaailoğlu Parkı'nda gerçekleştirilen Gastronomi Festivali'nde vatandaşlar stantları gezerek, hem şehir lezzetlerini tattı hem de birbirinden ünlü şeflerle buluşma fırsatı yakaladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Foodfest Antalya Gastronomi Festivali'ni ziyaret ederek, vatandaşlar ile bir araya geldi. Başkan Muhittin Böcek, kenti gastronomi alanında da dünyaya tanıtmak amacıyla başlattıkları festivalin çok büyük ilgi gördüğünü belirterek, "İlk yılımızda Antalya'mızın tavşan yüreği zeytinini tanıttık, ikinci yılımızda türkülere söz olan mor üzümümüzü, bu yıl da coğrafi işaretli ürünümüz avokadoyu tanıtıyoruz. Özellikle Alanya bölgemiz tropikal meyve üretiminde çok önemli bir yere sahip. 38 tropikal meyveden, 20 tanesinin bölgeye adaptasyonu sağlanarak dünyaya ihracatı gerçekleşiyor. Gastronomi festivalimizle turizme katkı sağlamaya çalışıyoruz. Foodfest Antalya Gastronomi Festivali'ne gösterilen ilgiden çok mutluyuz. Festivalimiz ilerleyen yıllarda daha da büyüyerek devam edecek" dedi.

Danilo Zanna piyaz yaptı

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, daha sonra dünyaca ünlü şef Danilo Zanna ile birlikte "Dünya Mutfağı ile Lokal Ürünlerimizin Adaptasyonu" konulu söyleşide vatandaşlarla buluştu. Ünlü şef Danoli Zanna, piyaz yaptı. Piyazı çok sevdiğini belirten Danilo Zanna, "Piyaz da çok farklı bir lezzet var. Antalya'da sadece piyazın satıldığı restoranlar var. 2012 yılında ilk piyazı yediğimde çok beğendim. Antalya çok özel bir şehir. Kendi işletmelerime Antalya'dan yaklaşık 20 çeşit ürün alıyorum. Bu kadar bereketli, mutfağı ile marka olmuş bir şehrin gastronomiye çok özel katkıları olacak. İlerleyen süreçlerde Antalya'ya bir işletme açmak gibi bir niyetim var" diye konuştu.

Böcek, gastronomi festivalinde stant açan işletmeleri de tek tek gezerek, hayırlı işler diledi. Yoğun ilgi gören Muhittin Böcek, vatandaşlarla sohbet ederek, bol bol fotoğraf çektirdi. Başkan Muhittin Böcek, 3. Uluslararası Foodfest Antalya Gastronomi Festivali'ne katılan Michelin Yıldızlı şeflerine ve Türkiye'nin ünlü şeflerine katılımlarından dolayı plaket takdim etti.

Yalçınkaya'dan Başkan Böcek'e teşekkür

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ardından şef Mehmet Yalçınkaya ile birlikte "Gastronomide Geleceğin Mutfağı" konulu söyleşide yurttaşlarla bir araya geldi. Başkan Muhittin Böcek'e böyle güzel bir etkinlik düzenlediği için teşekkür eden ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, "Antalya bereketli bir şehir. Narenciyenin tüm ürünleri yetişiyor. Antalya bizim turizmdeki gastronomi yüzümüz. Gastronomiye yapılan tüm yatırım, turizme yapılan yatırımdır. Antalya'nın kendine has ürünleri var. Bu kadar ünlü şefi Antalya'ya getirmek kolay değil. Muhittin Başkan'ı kutlamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Somer Sivrioğlu ile söyleşi

Şef Somer Sivrioğlu da "Yerel Ürün Kullanımlı Restoranların Sürdürebilirliği" konulu söyleşiye katıldı. Başkan Muhittin Böcek, şef Somer Sivrioğlu'na gastronomi festivaline katılımından dolayı plaket verdi.

Workshop ve yarışmalar

Foodfest Gastronomi Festivali'nde gerçekleştirilen workshoplar kapsamında TV programcısı ve şef Türev Uludağ Antalya tropikal meyveleri ile kuzu sırtı yaptı. Otellerin şeflerin oluşan ekipler arasında düzenlenen yemek yarışması da büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Festivalin son gününde bugün Arda Türkmen, Rafet İnce, Özge Şahin, Mehmet Özer, Oğuz Yenihayat, Serhat Doğramacı gibi ünlü şefler etkinlik sahnesinde yurttaşlarla buluşurken, panel ve workshoplar da gerçekleştirilecek.

Antalya\'da Gastronomi Festivali Lezzet Şöleni
Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muhittin Böcek, Kültür Sanat, Gastronomi, Festival, Michelin, Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Gastronomi Festivali Lezzet Şöleni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:42 İletişim Başkanı Altun duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Narin talimatı İletişim Başkanı Altun duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin talimatı
14:38 Didem Arslan’dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun Didem Arslan'dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun
13:25 Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta Üçü de aileye başsağlığı dilemedi Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta! Üçü de aileye başsağlığı dilemedi
12:00 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış
10:04 Diyarbakır’da 19 gün önce kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeni bulundu Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu
14:38 Taraftarlar merakla bekliyordu Galatasaray’da Hakim Ziyech için karar çıktı Taraftarlar merakla bekliyordu! Galatasaray'da Hakim Ziyech için karar çıktı
14:25 Kayınvalidesinin evinden video paylaştı İran’a gelin giden Türk kızını şaşırtan tuvalet kültürü Kayınvalidesinin evinden video paylaştı! İran'a gelin giden Türk kızını şaşırtan tuvalet kültürü
14:20 Emre Fel’in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü ’’Patlıcanlı dondurma’’ diyen bile var Emre Fel'in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü! ''Patlıcanlı dondurma'' diyen bile var
14:14 Avustralya’nın popüler dizisi Home and Away’in dizinin oyuncusu evinde ölü bulundu Avustralya'nın popüler dizisi Home and Away'in dizinin oyuncusu evinde ölü bulundu
14:04 İlk kez görüntülendi İşte içinde kayıp Narin’e ait DNA örnekleri bulunan araç İlk kez görüntülendi! İşte içinde kayıp Narin'e ait DNA örnekleri bulunan araç
13:58 Çuval dolusu para teklif ettiler ama Emre Mor gitmiyor Çuval dolusu para teklif ettiler ama Emre Mor gitmiyor
13:54 Gelen son ihbar da asılsız çıktı Narin Güran’dan 18 gündür haber yok Gelen son ihbar da asılsız çıktı! Narin Güran'dan 18 gündür haber yok
13:30 3. bebeğini bekleyen Zeynep Demirel’den durum güncellemesi Yan dönünce her şey değişiyor 3. bebeğini bekleyen Zeynep Demirel'den durum güncellemesi! Yan dönünce her şey değişiyor
13:17 Durumu belli değil Fenerbahçe’nin yıldızı sakatlandı Durumu belli değil! Fenerbahçe'nin yıldızı sakatlandı
12:51 Marmaray’da hayrete düşüren görüntü Vatandaşlar acil çözüm bekliyor Marmaray'da hayrete düşüren görüntü! Vatandaşlar acil çözüm bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 16:29:42. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Gastronomi Festivali Lezzet Şöleni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement