Antalya\'da Gastronomi Festivali Lezzet Şöleni

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(ANTALYA)- " Antalya'dan Dünya'ya" sloganıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Foodfest Antalya Gastronomi Festivali'nde lezzet şöleni yaşandı. Gastronomi Festivali'nde Michelin Yıldızlı şefleri ve Türkiye'nin en ünlü şefleri vatandaşlarla bir araya gelirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, festivalin her yıl daha da büyüyerek devam edeceğini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 3'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Foodfest Antalya Gastronomi Festivali'nin ikinci günü de dolu dolu geçti. Panel, söyleşi ve workshoplar, yarışmalar ve birbirinden çeşitli kent lezzetlerinin tanıtıldığı festival, Antalyalılardan yoğun ilgi gördü. Karaailoğlu Parkı'nda gerçekleştirilen Gastronomi Festivali'nde vatandaşlar stantları gezerek, hem şehir lezzetlerini tattı hem de birbirinden ünlü şeflerle buluşma fırsatı yakaladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Foodfest Antalya Gastronomi Festivali'ni ziyaret ederek, vatandaşlar ile bir araya geldi. Başkan Muhittin Böcek, kenti gastronomi alanında da dünyaya tanıtmak amacıyla başlattıkları festivalin çok büyük ilgi gördüğünü belirterek, "İlk yılımızda Antalya'mızın tavşan yüreği zeytinini tanıttık, ikinci yılımızda türkülere söz olan mor üzümümüzü, bu yıl da coğrafi işaretli ürünümüz avokadoyu tanıtıyoruz. Özellikle Alanya bölgemiz tropikal meyve üretiminde çok önemli bir yere sahip. 38 tropikal meyveden, 20 tanesinin bölgeye adaptasyonu sağlanarak dünyaya ihracatı gerçekleşiyor. Gastronomi festivalimizle turizme katkı sağlamaya çalışıyoruz. Foodfest Antalya Gastronomi Festivali'ne gösterilen ilgiden çok mutluyuz. Festivalimiz ilerleyen yıllarda daha da büyüyerek devam edecek" dedi.

Danilo Zanna piyaz yaptı

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, daha sonra dünyaca ünlü şef Danilo Zanna ile birlikte "Dünya Mutfağı ile Lokal Ürünlerimizin Adaptasyonu" konulu söyleşide vatandaşlarla buluştu. Ünlü şef Danoli Zanna, piyaz yaptı. Piyazı çok sevdiğini belirten Danilo Zanna, "Piyaz da çok farklı bir lezzet var. Antalya'da sadece piyazın satıldığı restoranlar var. 2012 yılında ilk piyazı yediğimde çok beğendim. Antalya çok özel bir şehir. Kendi işletmelerime Antalya'dan yaklaşık 20 çeşit ürün alıyorum. Bu kadar bereketli, mutfağı ile marka olmuş bir şehrin gastronomiye çok özel katkıları olacak. İlerleyen süreçlerde Antalya'ya bir işletme açmak gibi bir niyetim var" diye konuştu.

Böcek, gastronomi festivalinde stant açan işletmeleri de tek tek gezerek, hayırlı işler diledi. Yoğun ilgi gören Muhittin Böcek, vatandaşlarla sohbet ederek, bol bol fotoğraf çektirdi. Başkan Muhittin Böcek, 3. Uluslararası Foodfest Antalya Gastronomi Festivali'ne katılan Michelin Yıldızlı şeflerine ve Türkiye'nin ünlü şeflerine katılımlarından dolayı plaket takdim etti.

Yalçınkaya'dan Başkan Böcek'e teşekkür

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ardından şef Mehmet Yalçınkaya ile birlikte "Gastronomide Geleceğin Mutfağı" konulu söyleşide yurttaşlarla bir araya geldi. Başkan Muhittin Böcek'e böyle güzel bir etkinlik düzenlediği için teşekkür eden ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, "Antalya bereketli bir şehir. Narenciyenin tüm ürünleri yetişiyor. Antalya bizim turizmdeki gastronomi yüzümüz. Gastronomiye yapılan tüm yatırım, turizme yapılan yatırımdır. Antalya'nın kendine has ürünleri var. Bu kadar ünlü şefi Antalya'ya getirmek kolay değil. Muhittin Başkan'ı kutlamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Somer Sivrioğlu ile söyleşi

Şef Somer Sivrioğlu da "Yerel Ürün Kullanımlı Restoranların Sürdürebilirliği" konulu söyleşiye katıldı. Başkan Muhittin Böcek, şef Somer Sivrioğlu'na gastronomi festivaline katılımından dolayı plaket verdi.

Workshop ve yarışmalar

Foodfest Gastronomi Festivali'nde gerçekleştirilen workshoplar kapsamında TV programcısı ve şef Türev Uludağ Antalya tropikal meyveleri ile kuzu sırtı yaptı. Otellerin şeflerin oluşan ekipler arasında düzenlenen yemek yarışması da büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Festivalin son gününde bugün Arda Türkmen, Rafet İnce, Özge Şahin, Mehmet Özer, Oğuz Yenihayat, Serhat Doğramacı gibi ünlü şefler etkinlik sahnesinde yurttaşlarla buluşurken, panel ve workshoplar da gerçekleştirilecek.