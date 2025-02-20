Antalya\'da Genç İklim Liderleri Projesi Başladı

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ANTALYA Genç İklim Liderleri Projesi (AGİP) ile kentte iklim liderleri yetiştirilecek. Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. İsmail Gökhan Deniz, "Dünya üzerinde Türkiye'de yayılış gösteren endemik tür sayısı yaklaşık 3 binin üzerinde, bu türlerin 250 tanesi sadece Antalya'da yayılış gösteriyor. Bunları koruyup geleceğe aktarmak için gençlerimizi bilinçlendirmeliyiz dedi.

Antalya'da gençleri iklim değişikliği konusunda bilinçlendirmeyi amaçlayan AGİP başladı. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Sivil Katılım Hibe Programı kapsamında desteklenen proje, Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği (ANTOK), Muratpaşa Belediyesi ile Çevre Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Derneği (ÇETADER) işbirliğiyle yürütülmeye başladı. 1 yıl boyunca sürecek proje kapsamında, öğrencilere yönelik eğitimler ve atölyeler yer alacak.

'ANTALYA, TÜRKİYE'NİN VİTRİNİ'

Antalya'nın Türkiye'nin vitrini olduğunu dile getiren AÜ Eğitim Fakültesi'nden Prof. Dr. İsmail Gökhan Deniz, "Dünya üzerinde Türkiye'de yayılış gösteren endemik tür sayısı yaklaşık 3 binin üzerinde. Bu türlerin 250 tanesi sadece Antalya'da yayılış gösteriyor. Bu türlerden 75'i maalesef kritik olarak tehlike altında. Bu türleri korumak, geleceğe aktarmak amacıyla çeşitli koruma faaliyetleri yürütüyoruz. Bunlardan biri de AGİP. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalardan belki de en güzelini gerçekleştireceğiz. Bunları koruyup geleceğe aktarmak için gençlerimizi bilinçlendirmeliyiz diye konuştu.

Proje kapsamında biyolojik çeşitliliğin korunmasının önemine dikkati çeken Prof. Dr. Deniz, "Dünya üzerinde yalnızca Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan özel bir bitki türü var. Eğer bu ve benzeri türleri koruyamazsak, ekosistem dengesini kaybederiz. Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle yaklaşık 20-30 yıl içinde bu bitkinin yok olma riski var. Gençleri bilinçlendirmeli ve doğal kaynakları tasarruflu kullanmalarını sağlamalıyız dedi.

Projenin Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir sivil katılım programı kapsamında yürütüldüğünü belirten proje koordinatörü Pınar Kınıklı, "Amacımız Antalya'da genç iklim liderleri yetiştirmek. Lise öğrencilerini bilinçlendirerek, onların iklim değişikliğiyle mücadelede aktif rol almasını sağlamak. Eğitimler, atölye çalışmaları ve çeşitli etkinliklerle hem gençlere hem de topluma iklim krizine karşı hep birlikte farkındalık kazandıracağız diye konuştu. Proje kapsamında, öğrencilere çevre bilinci kazandırmak ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları aşılamak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülecek.