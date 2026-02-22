Antalya\'da Güneşli Hava Kalabalık Yarattı

ANTALYA'da yağışlı geçen haftanın ardından güneşli ve sıcak havayı fırsat bilenler Konyaaltı Sahili'ne geldi. Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte, kimileri sahilde yürüyüş yaparken kimileri ise denize girdi.

Antalya'da yağışlı ve serin havanın etkili olduğu haftanın ardından güneş yüzünü gösterdi. Hava ve deniz suyu sıcaklığının 17 derece, nem oranının yüzde 49 ölçüldüğü kentte, güzel havayı fırsat bilenler sahilde yoğunluk oluşturdu.

Kentte yaşayanlar ile yerli ve yabancı tatilciler, sabah saatlerinden itibaren Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Sahile gelenlerden bazıları yürüyüş ve spor aletlerinde egzersiz yaparken, bazıları ise denize girip güzel havanın tadını çıkardı. Amatör balıkçılar da erken saatlerden itibaren oltalarını denize bıraktı. Sahil bandında oluşan hareketlilik, dronla görüntülendi.