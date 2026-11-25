Antalya'da eski Trabzonsporlu futbolcu Mehmet Cemil Altın'ın restoran işletmecisi oğlu Haluk Altın'ı (44) tabancayla vurup öldüren tutuklu sanık Ceyhun Bulut (39), duruşmada, silahın iradesi dışında patladığını ileri sürdü. Maktul Altın'ın eşi Çağla Altın ise "4 yaşındaki çocuğumu babasız bıraktı. Çocuğum her gün 'Baba' diye sorduğunda içim daha da yanıyor. Artık bu acıyı ömür boyu yaşayacağız. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Olay, 14 Eylül 2025 saat 02.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi. Ceyhun Bulut, kız arkadaşı ve arkadaşlarıyla daha önceden tanıdığı Haluk Altın'ın işlettiği restorana gitti. Burada taraflar arasında tartışma yaşandı. Bulut ve beraberindekiler restorandan ayrıldı. Bir süre sonra kız arkadaşıyla restorana dönen Bulut ile Altın arasında yeniden tartışma çıktı. Olayda Haluk Altın tabancayla vuruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karın bölgesinden ağır yaralanan Altın, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Ceyhun Bulut gözaltına alındı ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Haluk Altın'ın, 1969-1977 yılları arasında Trabzonspor forması giyen eski futbolcu Mehmet Cemil Altın'ın oğlu olduğu belirtildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Başsavcılık, tutuklu Ceyhun Bulut hakkında 'Kasten öldürme' ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından iddianame hazırladı. İddianame, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede yer verilen otopsi raporunda Haluk Altın'ın vücudunda 3 ateşli silah mermi çekirdeği giriş ve 1 çıkış yarası bulunduğu, yaralanmaların tamamının öldürücü nitelikte olduğu belirtildi. Altın'ın ölümünün ateşli silah yaralanmasına bağlı iç organ ve büyük damar yaralanması sonucu gelişen iç kanamadan kaynaklandığı bildirildi. Savcılık, Ceyhun Bulut'un, tartıştığı Haluk Altın'ı tabancayla karın bölgesinden 3 kez vurarak öldürdüğü değerlendirmesinde bulundu. Bulut'un ömür boyu hapsi istendi.

SANIK HAKİM KARŞSINDA

Tutuklu sanık Ceyhun Bulut 'Kasten öldürme' suçlamasıyla Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıktı. Taraflar ve avukatları da duruşmada hazır bulundu. Olay günü arkadaşları ve nişanlısıyla Haluk Altın'ın mekanına gittiklerini anlatan sanık Ceyhun Bulut, "Biz arabayı park ederken arkadaşlarım mekana girdi. O sırada Haluk ağabeyle karşılaştık. Bana küfrederek 'Al bu kadını, gidin' dedi. Ben de arkadaşlarımı alıp çıktım. Haluk ağabey, arkadaşlarımı bırakıp tek başıma geri gelmemi istedi. Onları bıraktım ve tekrar mekana geldim. Nişanlıma arabada beklemesini söyledim. Arkadaşlarım bir terbiyesizlik yaptıysa özür dileyecektim. Garsonlar masaları topluyordu, yürüyüş yolunun sonundaki merdivenlerde birileri vardı. Haluk ağabey bana bir daha mekana gelmeyeceğimi söyledi. Ardından bana yaklaşarak kafa attı. Muhammet ve Nizamettin de üzerime çullandı. Ellerinde bir şey vardı. Beni darbederek dışarı çıkardılar. Nişanlım arabanın dışındaydı. Haluk ağabey arkamdan küfrederek bağırıyordu. Benim amacım oradan uzaklaşmaktı" diye konuştu.

'SİLAH İRADEM DIŞINDA PATLADI'

Silahın arbede sırasında iradesi dışında ateş aldığını ileri süren sanık Ceyhun Bulut, "Nişanlım Haluk ağabeye sakin olmasını söyledi ancak tekrar üzerime gelmeye başladı. Bunun üzerine silahımı çıkardım ve mermiyi sürdüm. Arbede sırasında yere düştüm, bana vurmaya devam ettiler. Ardından silah patladı. Oradaki diğer kişiler de üzerime atladı. Silah bir kez daha patladı. Muhammet silahı elimden almaya çalıştı. Ben kendimi korumak için silah aldım. Silah iradem dışında patladı. Amacım kimseyi öldürmek değildi. Kafama büyük bir cisimle vurmuşlar, bayılmışım. Bende de silah yaralanması var. Muhammet bacağıma ateş etmiş. Bildiğim kadarıyla benim tabancamla ateş etmiş ancak onlarda da silah vardı. Haluk ağabeyle hiçbir husumetim yoktu. Arkadaştık, geceleri orada muhabbet ederdik" ifadelerini kullandı.

'RESTORANIMIZA SÜREKLİ GİTTİĞİ İÇİN EŞİM ŞİKAYETÇİYDİ'

Sanığın en ağır cezayı almasını isteyen Haluk Altın'ın eşi Çağla Altın, "Ben bu katili eşim aracılığı ile tanıdım. Annemin evine tadilata geldi. Restoranımıza sürekli gittiği için eşim şikayetçiydi. Bir kere kapımızı kırarak alkol almaya devam etti. Babası kanser olduğu içim eşim hassas davranıyordu. Önceden de rahatsızlıkları vardı ama sabrediyordu. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

TANIK OLAY ANINI ANLATTI

Olay günü yaşananlara şahit olduğunu belirten Nizamettin A., "Sanık, Haluk Beyin iş yerindeki elektrik işlerini yapardı. Düğün organizasyonu vardı. Sanık olay günü misafirleriyle mekana geldi. Alkollülerdi. Mekandaki diğer müşteriler onlardan rahatsız oldu. Patronumuz Haluk Bey onları uyarmamı istedi. Haluk Bey gidip kendisi de söyledi. Sanık gittikten sonra Haluk Beyi arayıp konuşmak istediğini söyledi. Geldi konuşmaya başladılar, sonra çıkış yaparlarken kapının orada bir bayan sesi duyduk bağırıyordu. Ardından silah sesi duyduk. Boğuşma esnasında ayırırken vurmak zorunda kaldık. Sanığın silahını elinden aldık, tekrar arabaya koştu. Muhtemelen arabada yine silah ya da bıçak vardı, biz de bir cisimle vurup bayıltmak zorunda kaldık. Sanığın benim hakkımdaki beyanları doğru değildir" ifadelerini kullandı.

Yeniden söz alan sanık Bulut, "Çağla Hanıma Allah'tan sabır diliyorum. Ben mekanın kapısını kırıp, alkol alıp, zorbalık yapmadım. Olay günü, Haluk ağabey bana kızmıyor, yanımdaki kadına kızıyor. Haluk ağabey ve ben yaralıydım o gün. Arama kayıtlarına bakılırsa bir kere aradığım belli olur" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

'ALKOLLÜ ŞEKİLDE TAŞKINLIK YAPIYORDU'

Duruşma sonrası açıklama yapan Çağla Altın, "Sanığın anlattıklarıyla başımıza gelenler kesinlikle birbirini tutmuyor. Eşimin küfreden, kavgacı biri olduğuna dair beyanları var ancak eşim asla öyle bir insan değildi. Karıncayı bile incitmez derler ya, Haluk öyle biriydi. Sanığın babası kanser olduğu için eşim ona hassas yaklaşıyordu. Restoranımıza geliyor, alkollü şekilde taşkınlık yapıyordu. 4 yaşındaki çocuğumu babasız bıraktı. Çocuğum her gün 'Baba' diye sorduğunda içim daha da yanıyor. Artık bu acıyı ömür boyu yaşayacağız. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Çağla Altın'ın avukatı Yağmur Burçin Sayın Kurt ise "Çok elim bir cinayete ilişkin davanın ilk duruşmasına katıldık. Sanık her zamanki gibi kaçamak cevaplarla savunmasını yaptı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi" ifadelerini kullandı.