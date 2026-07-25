Antalya'da Kaçak Rehberlere Karşı Denetim - Son Dakika
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Antalya'da Kaçak Rehberlere Karşı Denetim

Antalya\'da Kaçak Rehberlere Karşı Denetim
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Antalya'da ARO ve TUREB, kaçak rehberlik faaliyetlerine karşı denetimlerini artırdı. Rehbersiz turlar kanunen suç.

ANTALYA Rehberler Odası (ARO) ve Turist Rehberleri Odaları Birliği (TUREB) ekipleri, kent merkezi ve çevre illerde kaçak ve sahte rehberlere karşı denetimlerini artırdı. Denetimlerde, kokartsız ve sözleşmesiz çalışan kaçak rehberler hakkında tutanak tutularak, yasal işlem başlatılırken denetmenler yetkili rehber olmadan tur yapmanın kanunen suç olduğunu belirtti.

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da, tur otobüsleri ve turistik ören yerlerinde kaçak rehberlik faaliyetlerine karşı geniş çaplı denetim gerçekleştirildi. ARO ve TUREB denetmenleri; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile TÜRSAB ekipleriyle birlikte sahadaki denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

'REHBERSİZ TUR YAPMAK KANUNEN SUÇ'

Denetimlerin 6326 sayılı 'Turist Rehberliği Meslek Kanunu' gereğince yürütüldüğünü belirten ARO Denetmeni Uğur Levent Tuncel, çalışmaların sadece kent merkeziyle sınırlı kalmadığını söyledi. Tuncel, "Bizler 3-4 ekip halinde sahada aktif çalışıyoruz. Üst birliğimiz TUREB, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve TÜRSAB'dan arkadaşlarımızla birlikte tam bir ekip ruhuyla hareket ediyoruz. Haftanın her günü odamıza bağlı olan Burdur, Isparta, Salda Gölü ve lavanta bahçeleri gibi tüm turistik noktalarda denetimlerimiz devam ediyor. Tur otobüslerinde rehberlerin kokartı var mı, sözleşmeleri yapılmış mı, bunlara bakıyoruz" diye konuştu.

6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında ruhsatı veya çalışma kartı olmadan izinsiz rehberlik faaliyetinde bulunan kişilere 2026 yılı itibarıyla 45 bin 154 TL ile 180 bin 617 TL arasında değişen idari para cezaları uygulanırken, sahte rehber tespit edildiğinde derhal yasal yaptırım uygulandığını vurgulayan Tuncel, "Sahte bir rehberle karşılaştığımızda tutanağımızı tutup üst birliğimiz TUREB'e gönderiyoruz, gerekli cezai işlemleri onlar yürütüyor. Acentelere ve kamuoyuna çağrımızdır; Lütfen rehbersiz tur yapmayalım, bu kanunen bir suçtur" dedi.

'ÜLKEMİZİN İTİBARINI VE REHBERLERİMİZİN HAKKINI KORUYORUZ'

Kaçak rehberliğin hem haksız rekabete hem de ülke imajının zedelenmesine yol açtığına dikkati çeken TUREB Denetmeni Tayfur Can ise denetimlerin hayati önem taşıdığını belirtti. Kaçak rehberlerin tarihi yanlış ve yüzeysel aktardığını ifade eden Tayfur Can, "Bu meslek için emek vermiş, sınavları geçip kartını hak etmiş rehberlerimiz evlerinde otururken, kaçak çalışan kişileri tespit edip rehberlerimizin hakkını korumak zorundayız. Kaçak rehberlik yapanlar, tarihi ve kültürel zenginliklerimizi anlatmak yerine kendi kişisel çıkarlarını düşündükleri için 3-5 kelimeyle bölgeyi geçiştiriyor. Turistler de bu durumun farkına varamıyor. Biz de bunları engellemeye çalışıyoruz. Burası turizmin başkenti Antalya. Ülkemizi gerçekten bilen, yetkin rehberlerimizin tanıtmasını istiyoruz" diye konuştu.

'SAHTE REHBERE TAVİZ VERMEYELİM'

Antalya'nın yoğun ziyaretçi alan ören yerlerinde denetimlerin sürdüğünü ve caydırıcılık sağlandığını aktaran Tayfur Can, Alanya'dan Kaş'a kadar geniş bir alanda mücadele verdiklerini belirtti. Vatandaşlara ve sektör temsilcilerine çağrıda bulunan Can, "Ülkemizin itibarı ve geleceğimiz için sahte rehberlere taviz vermeyelim. Tüm halkımız ve sektör bileşenleri olarak bu durumu gördüğümüz an müdahale edelim ve yetkili mercilere bildirelim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Kaçak Rehberlere Karşı Denetim - Son Dakika

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