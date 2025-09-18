Antalya'da Kafa Kafaya Kaza - Son Dakika
Antalya'da Kafa Kafaya Kaza

Antalya\'da Kafa Kafaya Kaza
18.09.2025 10:01
Muratpaşa'da şerit ihlali sonucu iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 4 kişi yaralandı.

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde şerit ihlali nedeniyle iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3'ü ağır, 4 kişi yaralandı. Kazanın tanığı Halil İbrahim Baran, "Bir araç bu yoldan hızlı geliyordu, diğer araç ise ters yönden geliyordu. İkisi de birbirinden kaçmak için aynı yöne manevra yaptı, kafa kafaya çarpıştılar" dedi.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1219 Sokak'ta meydana geldi. Şerit ihlali yapan, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 26 FC 115 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet B. yönetimindeki 07 EZR 67 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada yan yatan 26 FC 115 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Olcay Ü. ve Derviş Y. yaralandı. Diğer otomobilin sürücüsü Mehmet B. ise direksiyon başında sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, demir yığınına dönen araçta sıkışan sürücü Mehmet B.'yi kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Kapı kesilerek bulunduğu yerden ağır yaralı olarak çıkarılan Mehmet B., sağlık görevlilerine teslim edildi. Kazada, hafif yaralanan adı öğrenilemeyen sürücü ile ağır yaralı Mehmet B., Olcay Ü. ve Derviş Y., çeşitli hastanelere kaldırıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazayı haber alıp olay yerine gelen Mehmet B.'nin yakınları büyük üzüntü yaşadı. Babası, oğlunun kaza yaptığını öğrenince sinir krizi geçirdi. Aileyi, çevredekiler ve polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

'AYNI YÖNE MANEVRA YAPTILAR'

Kazaya tanıklık eden Halil İbrahim Baran, "Biz kaza olduğunda ileride oturuyorduk. Bir araç bu yoldan hızlı geliyordu, diğer araç ise ters yönden geliyordu. İkisi de birbirinden kaçmak için aynı yöne manevra yaptı. Aynı yöne kaçtıkları için kafa kafaya çarpıştılar. Araçların birinde 3, diğerinde 1 yaralı vardı. Durumları kötüydü" diye konuştu.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

