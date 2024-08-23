Antalya'da Kırkgöz'de Kuraklık Tehlikesi - Son Dakika
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Antalya'da Kırkgöz'de Kuraklık Tehlikesi

Antalya\'da Kırkgöz\'de Kuraklık Tehlikesi

Antalya'nın önemli su kaynaklarından biri olan Kırkgöz'de yaz mevsimiyle birlikte ciddi kuraklık yaşanıyor. Su kaynağı çöp ve moloz gibi atıklarla da kirletiliyor.

23.08.2024 10:35
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ANTALYA'nın önemli su kaynaklarından Döşemealtı'ndaki Kırkgöz'de, yaz mevsimiyle birlikte ciddi kuraklık yaşanıyor. Buna bağlı olarak bahçe sulamaları için şehre verilen su durduruldu. Su kaynağı, çöp ve moloz gibi atıklarla da kirletiliyor.

Antalya'nın en önemli tatlı su kaynaklarından ve binlerce yıldır birçok medeniyetin yaşam kaynağı olan Kırkgöz, kuraklık tehlikesi yaşıyor. Artan hava sıcaklıkları, vahşi tarımsal sulama ve kaynağı besleyen yeraltı su kaynaklarının bulunduğu dağlardaki taş ocakları ve sürekli dinamit patlatılması, Kırkgöz'ü yok etmeye başladı. Kepezüstü'ne gelen kanalla taşınan suyundan elektrik enerjisi de üretilen, Döşemealtı, Kepez ve Konyaaltı'nda binlerce ağacın bulunduğu Vakıf Zeytinliği, portakal bahçeleri ve tarımsal alanların sulandığı Kırkgöz'ün suyunun kesilmesiyle tüm bu bölgeler susuz kaldı. Su miktarı ciddi ölçüde azalan Kırkgöz'ün içinde moloz yığınları ve çöp sebepli kirlilik de dikkat çekiyor.

'HİDROELEKTRİK SANTRAL, SULARIN YOK OLMASINA NEDEN OLDU'

Uzun yıllardır kuraklık sorunu yaşanan Kırkgöz'ün korunması için mücadele verip, farkındalık oluşturmaya çalışan Avukat Cengizhan Gököz, Kırkgöz'ün Antalya'nın en önemli, birincil su kaynağı olduğunu söyledi. Gököz, "Buradan çıkan kollar, yedi arıklar adı altında Antalya'yı besleyen, portakal bahçelerini veya şelalelerini besleyen suların çıkış alanı. Kurumuş vaziyetteki bu kanal, daha önceleri Antalya Kepez Elektrik Santrali'ni çalıştıran suyu taşıyan kanal. Bu kanal aynı zamanda Döşemealtı ilçesine de can veren bir su. Kaynağın etrafında kurulmuş taş ocakları ile kaynağa çok yakın bir yerde kurulmuş, yer altı sularını buharlaştırarak elektrik elde eden hidroelektrik santrali, zaman içerisinde o suların yok olmasına, yavaş yavaş kurumasına neden oldu. Bir de taş ocakları var gelişigüzel. Oralarda patlatılan dinamitlerin dağdan gelen suyun yolunu kaybettirdiğini, yeraltı göllerinden gelen suyun nasıl yok edildiğini acı bir şekilde görüyoruz" dedi.

'SU ÇOK DEĞİŞİK AMAÇLARLA DA KULLANILIYORDU'

Susuz bir yaşamın düşünülemeyeceğine işaret eden Gököz, "Kırkgöz, yıllardır Antalya'nın su ihtiyacını karşılıyor. Antalya'da portakal bahçeleri, diğer meyve bahçelerini sulayan ve bütün yolların kenarlarında, hatta ana yollarda Karaalioğlu Parkı'na giden yolun arasındaki gibi kanallarda şarıl şarıl sular akardı. Zaman içerisinde şehrin içerisinde yedi arıklar diye bir kavram vardı. ve şehrin güzelliğini, şehrin doğallığını gösteriyordu. ve bu su çok değişik amaçlarla da kullanılıyordu. Şimdi gelinen zamanda etrafta açılan taş ocakları, yeraltı sularının buharından elektrik elde eden ve çok su kullanan bir yapı. En önemlisi taş ocaklarında sürekli dinamit patlıyor. Bu tür su kaynakları bir yoldan gider. Bir yol bulur kendisine ve o yola devam eder. ve asırlarca gider bu. İsa'dan önce 450 bin yılında kullanılan bir kaynak burası. Şimdi orada dinamitler patlıyor ve su gözlerini, yollarını kaybediyor" diye konuştu.

'TEDBİR ALINMASI GEREKİYOR'

Kırkgöz'ü besleyen en önemli dereden artık su gelmediğini aktaran Gököz, "Ve bu kayıp dolayısıyla bu gölün, bu su kaynağının azalmasına, hatta kurumaya doğru gitmesine yol açıyor. Şehrin ortasından geçen kanala su verilemiyor. Su yok. Dolayısıyla o bölgede, o güzergahtaki bütün bahçeler, bütün insanlar oradan su çekerek elektrik enerjisiyle ondan istifade ediyordu. Şimdi elde edilemeyince akıl almaz bir zarar doğacaktır ve doğuyor. Bunun daha ilerlememesi için bu konuda tedbir alınması, bu işletmelerin sınırlandırılması gerekir" dedi.

HABER: Mehmet ÇINAR - KAMERA: Burak YALMAN

Kaynak: DHA

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